Die Messe Frankfurt will wegen des Ukraine-Kriegs alle Veranstaltungen ihrer russischen Tochtergesellschaft aussetzen. Doch deren Internet-Auftritt vermittelt einen anderen Eindruck - sogar mit Putin wurde da bis vor kurzem noch geworben.

Zum Ukraine-Krieg hat die Messe Frankfurt eigentlich eine klare Haltung formuliert: Es sei eine russische Invasion, die "auf nie dagewesene Weise das friedliche Zusammenleben in Europa" bedrohe, heißt es in einer Pressemitteilung vom 1. März. Deshalb unterstütze die Messe die internationalen Sanktionen gegen Russland und setze Veranstaltungen ihrer dortigen Tochtergesellschaft Messe Frankfurt RUS bis auf Weiteres aus.

Auf der Website ebendieser Tochtergesellschaft vermittelt sich allerdings ein völlig anderer Eindruck. Dort ist weder von Invasion noch von Sanktionen die Rede, nicht mal das Wort Ukraine taucht auf. Stattdessen spricht die Messe schwammig von "aktuellen Ereignissen", deren Auswirkungen mittelfristig nicht absehbar seien. In dieser Lage sei es das Beste, "weiter für die Veranstaltungsbranche da zu sein und den Kunden hochwertige Dienstleistungen zu bieten". Kernbotschaft: "continue" (zu Deutsch: weitermachen) statt aussetzen.

Export steigern, wird der russische Präsident zitiert

Von den 20 geplanten Veranstaltungen der russischen Messe-Frankfurt-Tochter in diesem Jahr ist nur eine einzige als ausgesetzt markiert: die "Beviale Moskau", eine Getränke-Messe, die Ende März stattfinden sollte. Warum sie ausgesetzt ist, wird nicht erwähnt. Alle anderen Veranstaltungen werden nach wie vor beworben. Dazu gehörte bis Donnerstag auch die "Russische Export-Plattform", auf der sich russische Exporteure präsentieren können. Dafür warb die Messe Frankfurt RUS sogar mit einem Foto und einem Zitat von Wladimir Putin.

Der Export müsse gesteigert werden, wird der russische Staatspräsident zitiert, der als der maßgebliche Kriegstreiber im Kreml gilt. Eine Botschaft, die ausweislich der Seite dort schon seit vergangenem Jahr steht, die aber natürlich nicht zu den vor drei Wochen gefassten Sanktionsbeschlüssen von EU, USA und weiterer Staaten passt.

Screenshot der Website der russischen Messe-Frankfurt-Tochter mit Foto von Präsident Putin Bild © Screenshot Messe Frankfurt RUS / hr

Nach einer hr-Anfrage an die Geschäftsleitung der Messe Frankfurt am Donnerstag dazu war die Seite zur "Russischen Export-Plattform" wenige Stunden später nicht mehr erreichbar. Sie findet sich aber noch im Internet-Archiv .

Kooperation mit russischem Ministerium

Jörg Seyffart, im Vorstand der Messe verantwortlich für die Finanzen, versichert im Gespräch mit dem hr, die fragliche Internet-Seite sei nicht von der Messe selbst gestaltet worden, sondern "im Rahmen einer Kooperation mit dem russischen Wirtschaftsministerium". Sie sei inzwischen vom Web-Auftritt der Messe-Tochter entfernt. Die Kooperation mit dem Ministerium bestehe zwar noch, aber, so Seyffart: "Hier prüfen wir, wie wir mit diesem Vertrag umgehen werden."

Generell sei es schwierig, den Messekalender in Russland einfach zusammenzustreichen. Denn für jede Veranstaltung bestünden Verträge, etwa mit Ausstellern, Vermietern, Messebauern. Seyffart betont: "Wir werden alle Veranstaltungen, die von der Messe Frankfurt geführt werden, bis auf Weiteres aussetzen."

Messe: Für Beschäftigte vor Ort verantwortlich

Aber die Verträge einseitig zu kündigen, koste Geld. Nach Aussage von Seyffart drohen dann Schadenersatzforderungen. Dem müssten die beiden Gesellschafter, das Land Hessen und die Stadt Frankfurt, ausdrücklich zustimmen. Mit beiden sei die Messeleitung deswegen im Gespräch.

Screenshot der Website der russischen Messe-Frankfurt-Tochter mit Foto von Präsident Putin in der deutschen Übersetzung. Bild © Screenshot Messe Frankfurt RUS / hr

Entscheidend sei aber etwas anderes, findet Seyffart: Die Messe Frankfurt beschäftige in ihrer russischen Tochtergesellschaft 50 Menschen. Für sie trage die Messe Verantwortung. Bei jeder Entscheidung, bei jeder Formulierung auf der Website sei "zu bedenken, was das für die Mitarbeiter vor Ort persönlich bedeutet".

Tatsächlich ist es in Russland seit zwei Wochen verboten, den Krieg in der Ukraine öffentlich als solchen zu bezeichnen . Die Messe Frankfurt RUS belässt es auf ihrer Website vorerst bei der Umschreibung "aktuelle Ereignisse" - und vermeidet jede Kritik am Angriffskrieg Russlands.