Nachtflugverbot hin oder her: Am Frankfurter Flughafen sind im vergangenen Jahr so viele Flieger nach 23 Uhr gelandet wie noch nie. Unrühmlicher Spitzenreiter in dieser Statistik ist erneut der irische Billigflieger Ryanair.

Die Fluggesellschaften haben es mit dem Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen im Jahr 2018 offenbar nicht so genau genommen. 1.046 Landungen zwischen 23 und 0 Uhr markieren einen neuen Negativrekord. Im Jahr zuvor waren 704 Flieger in der Stunde vor Mitternacht gelandet. Die aktuellen Zahlen, die das Wirtschaftsministerium am Mittwoch veröffentlichte, hatte das Branchenportal Airliners.de schon vorab ausgewertet.

Die meisten Verstöße gegen das Verbot gehen demnach auf das Konto von Ryanair. Der irische Billigflieger verbuchte im abgelaufenen Jahr 318 Spätlandungen, das entspricht rund einem Drittel aller Verstöße.

Es folgt der Ferienflieger Condor mit knapp 20 Prozent der gezählten Verspätungen. Erst danach kommt die Lufthansa, die bei zwei Dritteln aller Flugbewegungen auf dem Frankfurter Airport für 16 Prozent aller Landungen nach Betriebsschluss verantwortlich zeichnet.

203 verspätete Landungen allein im Juni

Besonders viele Flieger landeten in den Sommermonaten Mai (185), Juni (203) und Juli (159) in der Stunde nach 23 Uhr. Dafür ausschlaggebend waren neben extremen Wetterlagen, Personalengpässen bei der Flugverkehrskontrolle und der ohnehin dichten Taktung der Verbindungen auch chronisch verspätete Flüge aus überlasteten Feriengebieten. Hier nannte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) vor allem Condor-Flug DE1505 aus Palma de Mallorca und sprach von einer "unhaltbaren Situation".

Den Fluggesellschaften wird vorgeworfen, den Zeitplan so knapp zu takten, dass Verspätungen unvermeidlich sind. Das Wirtschaftsministerium drohte daher im vergangenen Jahr Ryanair und Condor mit Ordnungswidrigkeitsverfahren und Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro bei systematischen Verspätungen. Immerhin hatte das einen kurzfristigen Effekt: Im März habe der Anteil von Ryanair an den Verspätungslandungen noch bei 63 Prozent gelegen, bis zum Juni sei er auf 25 Prozent zurückgegangen, so Al-Wazir.

Wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte, hat das Land über 160 Verfahren wegen des Missbrauchs der Bestimmungen eingeleitet. Betroffen seien sechs Verbindungen, in denen sich die Verspätungen häuften. "Wir haben einen hohen Kontrolldruck aufgebaut", so Al-Wazir. "Wir erwarten, dass die Fluggesellschaften in ihre Abläufe ausreichend Zeitpuffer einplanen und Vorkehrungen treffen, dass sie auch bei Störungen die 23-Uhr-Grenze regelmäßig einhalten können."

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Externe Inhalte von Youtube zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts

Hessische Initiative zur Gesetzesänderung

Um die Airlines verlässlich zur Kasse bitten zu können, hat das hessische Verkehrsministerium einen Entwurf zur Änderung des Luftfahrtgesetzes in den Bundesrat eingebracht. Diesem Entwurf wurde einstimmig zugestimmt. "Das klare Votum der Länder ist ein starkes Signal an Bundestag und Bundesregierung, die diese Initiative jetzt hoffentlich unterstützen und beschließen", erklärte Al-Wazir dazu im Oktober. Bislang können nur betroffene Piloten mit Bußgeldern belangt werden.

Eine Landung nach 23 Uhr ist laut Planfeststellungsbeschluss unzulässig, wenn sich die Verspätung schon aus dem Flugplan ergibt. Ist der Zeitplan einer Airline zu eng getaktet und eine rechtzeitige Ankunft in Frankfurt daher nicht immer zu erreichen, gilt die Ausnahmegenehmigung also eigentlich nicht. Im Planfeststellungsbeschluss wurde die Höchstgrenze von 7,5 Landungen nach 23 Uhr pro Tag festgelegt. In 2018 wurde diese Zahl mit durchschnittlich 2,9 Verspätungen pro Tag deutlich unterschritten.