Umsatzeinbruch bei Opel-Mutter Stellantis

Der Mutterkonzern des Rüsselsheimer Autobauers Opel, Stellantis, hat im dritten Quartal wegen seiner Probleme auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt einen Umsatzeinbruch erlitten.

Veröffentlicht am 31.10.24 um 11:50 Uhr

Die Erlöse sackten im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel auf 33 Milliarden Euro ab, wie das Unternehmen in Amsterdam am Donnerstag mitteilte. Stellantis hat im dritten Quartal nur 1,15 Millionen Autos verkauft - rund ein Fünftel weniger. Der Konzern schloss Werksschließungen nicht aus. Opel hat außer dem Stammsitz Rüsselsheim Werke in Eisenach und Kaiserslautern.