Wegen der Führerschein-Umstellung ist der Andrang an den Fahrerlaubnisbehörden derzeit besonders groß.

Die Frankfurter Führerscheinstelle ist laut Ordnungsamt so überlastet, dass die aktuelle Wartezeit für einen Termin im Durchschnitt acht Arbeitstage beträgt.

Bis 2033 soll der Führerschein in der gesamten EU einheitlich und fälschungssicher werden. Am 19. Januar ist die Frist für bestimmte Geburtenjahrgänge. Allein in Deutschland müssen 43 Mio Dokumente umgetauscht werden.