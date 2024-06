Umwelthilfe will teureres SUV-Parken in Hessen

Die Deutsche Umwelthilfe hat in 150 deutschen Städten, darunter 13 in Hessen, höhere Parkgebühren und -beschränkungen für SUV-Fahrzeuge beantragt.

Die Anträge seien an die jeweiligen Bürgermeister geschickt worden, so die Organisation am Dienstag. In Hessen seien das: Bad Homburg, Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen, Hanau, Hofheim, Kassel, Marburg, Oberursel, Offenbach, Rüsselsheim und Wiesbaden. Anwohner-Parkgebühren sollen nach dem Willen der Umwelthilfe mindestens 360 Euro im Jahr betragen, Preise sollten nach Fahrzeuggröße gestaffelt werden.