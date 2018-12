Die Präsidentin der Frankfurter Goethe-Universität, Wolff, macht sich für eine zusätzliche U-Bahn-Haltestelle am Campus Westend stark. Dies sei auf dem Weg zur geplanten Campus-Meile eine Riesenchance.

Rund 30.000 Studierende besuchen inzwischen den Campus Westend in Frankfurt – nach Ansicht von Uni-Präsidentin Birgitta Wolff reicht dazu eine einzige U-Bahn-Haltestelle nicht mehr aus. Sie forderte daher im Gespräch mit der dpa eine neue Haltestelle an der Nordwestseite des Campus-Geländes. Diese könnte im Rahmen der geplanten U4-Verlängerung von Bockenheim nach Ginnheim entstehen. Derzeit ist die Uni nur über die Haltestelle Holzhausenstraße südwestlich des Campus mit den Linien U1/2/3 und U8 zu erreichen.

Für Wolff wäre die zweite Haltestelle ein wichtiger Beitrag zur - auch von der Stadt Frankfurt angestrebten - "Campus-Meile". Mit der Campus-Meile soll die Goethe-Universität besser mit der nahe gelegenen Frankfurter Fachhochschule (UAS), der privaten Frankfurt School of Finance (FS) und der Deutschen Nationalbibliothek vernetzt werden. "Eine Campus-Meile würde ähnlich wie am Museumsufer einen neuen attraktiven Raum entstehen lassen und wäre ein eindeutiges Bekenntnis der Stadt zu ihren Hochschulen", sagte Wolff.

Drei verschiedene Varianten werden geprüft

Die Stadt Frankfurt will die U4 in Richtung Ginnheim verlängern, wo der "Lückenschluss" zur U1 hergestellt werden könnte. Derzeit endet die viel befahrene Linie an der Bockenheimer Warte. Dazu lässt die Stadt derzeit drei verschiedene Varianten prüfen. Nur eine der drei Varianten führt aber über den Grüneburgpark und den Palmengarten zum Uni-Campus.

Allerdings wäre diese Variante teuer, denn eine Untertunnelung wäre unumgänglich – ähnlich wie eine zweite Variante über die Franz-Rücker-Allee. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau soll daher die dritte Variante über den Fernmeldeturm ("Europaturm") vorn liegen. Diese Streckenführung mit den Stationen Botanischer Garten, Europaturm, Platensiedlung habe sich in einem neuen Gutachten eines Ingenieurbüros als günstigste Variante herausgestellt. Das Gutachten soll erst im Frühjahr vorgestellt werden, wie Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) der FR erklärte.