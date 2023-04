Die Verhandlungen für einen Tarifvertrag zur Entlastung des nicht-ärztlichen Personals am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) sind erneut vertagt worden.

Gespräche sollten jedoch nach Angaben des Klinikums am Freitag fortgesetzt werden. Seit Ende März streiken die Beschäftigten am UKGM, zuvor war bei Verhandlungen keine Einigung erzielt worden. Laut UKGM gefährde der Streik die ärztliche Versorgung, oft sei eine Verlegung der nicht versorgbaren Patienten in andere Krankenhäuser nicht möglich. Verdi vertritt rund 7.000 Beschäftigte.