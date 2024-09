Unternehmerinnenpreis für Gastwirtinnen im Odenwald

Die Betreiberinnen des historischen Odenwald-Gasthauses "Zum Grünen Baum" in Michelstadt, Barbara und Erika Bär, sind mit dem hessischen Unternehmerinnenpreis ausgezeichnet worden.

Sie zeigten, "wie ein Traditionsbetrieb in die Zukunft geführt werden kann, ohne dabei seine Identität zu verlieren", sagte Wirtschaftsminister Kaweeh Mansoori (SPD) am Freitag in Frankfurt. Die beiden Frauen führen das 1685 gegründete Gasthaus in der 13. und 14. Generation.