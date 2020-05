Hightech in der südhessischen Provinz: Ein IT-Konzern aus den USA will in Babenhausen auf 20.000 Quadratmetern eine Serverfarm hochziehen. Jetzt hat die Stadt den Weg für das Projekt frei gemacht.

Die Stadtverordneten von Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) beschlossen am Donnerstagabend einstimmig, dass das geplante Großrechenzentrum auch tatsächlich gebaut werden soll. "Damit ist der Weg frei geworden, mit moderner Technologie an einer nicht ganz einfachen Stelle eine großartige Entwicklung für Babenhausen anzustoßen", sagte Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) dem hr. Babenhausen habe sich damit "zukunftsorientiert aufgestellt".

Investor plant riesige Serverfarm

Rund 300 Millionen Euro will ein amerikanischer IT-Konzern investieren. Entstehen soll das Rechenzentrum auf einem fünf Hektar großen Gelände an der B26, dieses Grundstück hatte der Investor bereits gekauft. Dort soll auf einer Grundfläche von 20.000 Quadratmetern die Serverfarm entstehen.

Die Nähe zum weltweit größten Internetknoten De-Cix in Frankfurt ist praktisch, wie die mit dem Rechenzentrum betraute Frankfurter Planungsgesellschaft TTSP HWP dem hr mitteilte. Zudem verfüge Babenhausen über eine stabile Stromversorgung, die essentiell für ein Rechenzentrum sei. 22 Meter hoch soll das Gebäude werden, abgeschirmt durch eine 27,5 Meter hohe Lärmschutzfassade. Entwürfe, wie das Rechenzentrum selbst aussehen soll, sind nicht bekannt.

Stellenverlust von Continental kann nicht ausgegleichen werden

Durch den Neubau soll die Brache des ehemaligen Betonwerks Hauck & Nöth verschwinden. Bürgermeister Knoke erwartet eine Aufwertung seiner Stadt am Ortsausgang nach Aschaffenburg hin. Auch den Zuzug von IT-Profis und eine breitere Datenautobahn nach Babenhausen sollen die südhessische Kommune vorwärts bringen.

Ein positives Signal, muss Babenhausen doch den drohenden Stellenabbau bei Continental verkraften. Der seit langem in Babenhausen ansässige Autozulieferer will dort rund die Hälfte der 3.600 Arbeitsplätze streichen. In dem geplanten Rechenzentrum sollen einmal bis zu 120 Menschen arbeiten.

Sendung: hr3, 8.5.2020, 7.00 Uhr, hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 07.05.2020, 16.45 Uhr