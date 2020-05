US-Investor will Riesen-Rechenzentrum in Babenhausen bauen

Hightech in der südhessischen Provinz: Ein IT-Konzern aus den USA will in Babenhausen auf 20.000 Quadratmetern eine Serverfarm hochziehen. Die Stadtverordneten stimmen am Donnerstagabend darüber ab.

Videobeitrag Video zum Video Babenhausen soll neues Rechenzentrum bekommen [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Als Ersatz für den drohenden Stellenabbau bei Continental können die Pläne nicht dienen. Der seit langem in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) ansässige Autozulieferer will dort rund die Hälfte der 3.600 Arbeitsplätze streichen. In dem geplanten Rechenzentrum sollen einmal bis zu 120 Menschen arbeiten.

Dennoch werten Bürgermeister Achim Knoke (SPD) und andere Kommunalpolitiker die Pläne eines bislang namentlich nicht bekannten Investors aus den USA als positive Nachricht. Rund 300 Millionen Euro will das Unternehmen in Babenhausen investieren, wie Alexander Hauser von der damit betrauten Frankfurter Planungsgesellschaft TTSP HWP dem hr bestätigte.

Der Bürgermeister hofft auf ein schöneres Entree

Zudem verschwände dann die Brache des ehemaligen Betonwerks Hauck & Nöth. Neue Gewerbesteuereinnahmen gäbe es womöglich auch, auch wenn Knoke auf die Unwägbarkeiten bei international handelnden Unternehmen hinweist. Auf jeden Fall erwarte er sich eine Aufwertung seiner Stadt am Ortsausgang nach Aschaffenburg hin, sagte der Bürgermeister dem hr. Und Zuzug von IT-Profis. Und eine breitere Datenautobahn nach Babenhausen.

Der amerikanische IT-Konzern erwarb das fünf Hektar große Gelände an der B26 bereits, wo er auf einer Grundfläche von 20.000 Quadratmetern die Serverfarm errichten will. 22 Meter hoch soll das Gebäude werden, abgeschirmt durch eine 27,5 Meter hohe Lärmschutzfassade, so steht es im Entwurf für die Stadtverordnetenversammlung. Entwürfe, wie das Rechenzentrum aussehen soll, sind nicht bekannt.

Mehrheit im Plenum wahrscheinlich

Die Stadtverordneten entscheiden an diesem Donnerstagabend darüber, ob sie Baurecht erteilen möchten. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse und dem Abstimmungsverhalten in den vorangegangenen Ausschusssitzungen, wo sich vor allem die Freien Wähler unter Hinweis auf den unbekannten Investor und das zu erwartende Plus an Verkehrsaufkommen dagegen aussprachen, ist eine Mehrheit dafür wahrscheinlich.

Die Befürworter des Projekts argumentieren, dass die bereits hoch ausgelastete B26 und die durch Autolärm belasteten Anwohner eine andere Gewerbebebauung kaum zuließen. Denn zu einem Rechenzentrum kämen keine Kunden, nur die Beschäftigten.

Stabile Stromversorgung

Der Investor soll das Gelände als recht geeignet für ein Rechenzentrum halten, weil es nicht weit entfernt ist vom weltweit größten Internetknoten De-Cix in Frankfurt. Außerdem, wie der Planer Hauser berichtete, überzeugte die stabile Stromversorgung in Babenhausen. Strom ist die wichtigste Ressource für ein Rechenzentrum.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 07.05.2020, 13.00 Uhr