Verbindung nach Frankfurt am Gießener Südkreuz ab Freitag wieder frei

Fünf Monate lang ging wegen eines Brückenschadens am Gießener Südkreuz nichts mehr, ab Freitag läuft der Verkehr wieder - zumindest auf der Verbindung nach Frankfurt. Langfristig muss aber eine neue Brücke gebaut werden.

Nach fast fünfmonatiger Sperrung wegen Brückenschäden kann der Verkehr am Gießener Südkreuz von diesem Freitag an zumindest auf einer der betroffenen Strecken wieder rollen. Die Verbindung von der A485 aus Gießen auf die A45 nach Frankfurt wird nach Angaben der Autobahn GmbH gegen 17 Uhr am Freitag wieder freigegeben.

Schäden an einem Brückenbauwerk hatten für die teilweise Sperrung des wichtigen Verkehrsknotenpunktes gesorgt. Der Schaden ist zwar noch nicht repariert, aber auch nicht so schlimm, dass die Brücke weiter komplett gesperrt bleiben müsste, erklärte die Autobahn GmbH. Weiterhin gesperrt bleibt allerdings bis auf weiteres die Verbindung von der A45 aus Dortmund auf die A485 in Fahrtrichtung Gießen.

Drei Spannglieder gerissen

Der Schaden an der Brücke war im Juni festgestellt und die statischen Auswirkungen in den vergangenen Monaten umfangreich untersucht worden. Auch wurde nach Angaben der Autobahn GmbH überprüft, ob es mögliche weitere Schäden an dem Bauwerk gibt. Dabei sei festgestellt worden, dass neben drei gerissenen Spanngliedern im äußeren Träger keine weiteren Schäden vorliegen, die die Tragfähigkeit der Brücke beeinträchtigen.

An der Brücke, die die A45 über die A485 führt, soll aber ein Monitoring-System installiert werden, um das Bauwerk ständig überwachen zu können. Es wird täglich im Schnitt von rund 30.000 Autos befahren.

Neubau in Planung

Auch ein Neubau der Brücke ist nach Angaben der bundeseigenen Autobahn GmbH bereits in Planung. Weil dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, soll es bereits zuvor eine temporäre Lösung geben, damit zunächst auch der Verkehr auf der zweiten betroffenen Verbindung wieder aufgenommen werden kann.

