Die Inflation ist wegen der Senkung der Mehrwertsteuer im Juli zurückgegangen.

Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lag das Niveau der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent unter dem des Vorjahres. Im Juni lag die Jahresinflationsrate noch bei plus 0,8 Prozent.