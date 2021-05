Die Verbraucherzentrale Hessen und das DHB-Netzwerk Haushalt bieten als Reaktion auf die Corona-Pandemie ihre Beratungen künftig auch im Internet an.

Wie die Verbraucherzentrale am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, soll so sichergestellt werden, dass Menschen auch unabhängig von ihrem Wohnort den Service in Anspruch nehmen können.