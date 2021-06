Verdi bestreikt Amazon am "Prime Day"

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter von Amazon in Bad Hersfeld am Montag zum Streik aufgerufen.

Man wolle den Konzern am Aktionstag "Prime Day" treffen, kündigte Verdi am Sonntag an. Grund für den Streik sind Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft erklärte, Amazon müsse endlich ein akzeptables Angebot vorlegen.