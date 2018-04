Wer heute von Frankfurt aus fliegen möchte, muss sich auf Unannehmlichkeiten einstellen: Das Bodenpersonal ist dort zum Warnstreik aufgerufen. Die Lufthansa annullierte bereits hunderte Flüge.

Flugausfälle und lange Wartezeiten: Für Flugreisende wird es am Dienstag am Frankfurter Flughafen kompliziert. Flughafenbetreiber Fraport hat vor "erheblichen Verzögerungen im Betriebsablauf" hatte am Montag bereits gewarnt, auf die sich Reisende einstellen müssten. Wenig später machte die Gewerkschaft Verdi den Streikaufruf dann offiziell - auf einer Facebook-Seite war Verdi bereits am Sonntag ein Post "herausgerutscht", in dem der Warnstreik am Flughafen angekündigt wurde.

Der Verdi-Streikaufruf vom Sonntag auf Facebook. Bild © Screenshot Facebook Verdi "Damit Fliegen sicher bleibt"

Am Montagvormittag rief Verdi die Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste, des Betreuungsservices FraCares sowie der Flughafenfeuerwehr für Dienstag zu einem ganztägigen Ausstand auf. Der Warnstreik soll um 5 Uhr morgens beginnen und um 18 Uhr enden. Für Dienstag um 7.30 Uhr ist zudem eine Kundgebung am Flughafen geplant. Auch an den Flughäfen in München, Köln und Bremen hat Verdi für Dienstag zum Streik aufgerufen.

Annullierungen und lange Wartezeiten

Am stärksten betroffen am Frankfurter Flughafen ist die Lufthansa. Die Airline strich im Vorfeld bundesweit bereits 800 Flüge, davon 58 Langstreckenverbindungen. Davon seien 90.000 Fluggäste betroffen, für die es einen Ersatzflugplan gebe. Wie viele Frankfurt-Flüge dabei sind, konnte ein Lufthansa-Sprecher nicht sagen. Kunden könnten einmalig ihren Flug kostenfei umbuchen oder im Inland auf die Bahn umsteigen, hieß es. Man habe den Flugplan so gestaltet, dass am Mittwoch wieder im vollen Umfang geflogen werden könne.

Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens reagierte empört auf die Warnstreik-Eskalation im öffentlichen Dienst. "Es ist vollkommen inakzeptabel, dass die Gewerkschaft diesen Konflikt auf dem Rücken unbeteiligter Fluggäste austrägt. Lufthansa ist gar nicht Partei in diesem Tarifkonflikt, dennoch sind vor allem unsere Kunden und wir von den Folgen der Auseinandersetzung betroffen", sagte sie.

Warnstreiks bis Freitag

Laut Fraport trifft der Ausstand des Bodenpersonals vor allem Passagiere, die am Terminal 1 am Abfluggate A oder Z einchecken. Sie würden ihre Flüge nicht erreichen, kündigte Fraport in einer Mitteilung an. Alle Flugreisenden müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen und sollten daher mehr Zeit fürs Einchecken einplanen. "Durch Kundgebungen der Streikenden am Flughafen kann es zudem zu Behinderungen im Straßenverkehr mit verlängerten Pkw-Anreisezeiten kommen", schreibt Fraport. Reisende sollten sich im Vorfeld erkundigen, ob ihre Flüge annulliert oder verschoben würden.

Krankenhäuser, Kitas, Nahverkehr

Vor der nächsten Verhandlungsrunde will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft kündigte für Hessen von Dienstag bis Freitag "umfassende Streiks" im öffentlichen Dienst an. So wird am Dienstag neben dem Flughafen auch der Frankfurter Energieversorger Mainova bestreikt. Zudem sind in Nordhessen die Mitarbeiter von Kitas, Krankenhäusern und dem Nahverkehr zum Ausstand aufgerufen.

Am Mittwoch sollen dann das Gesundheitswesen in Wiesbaden und Südhessen bestreikt werden sowie der Nahverkehr in Wiesbaden. Am Donnerstag geht der Streik weiter - diesmal soll er den gesamten öffentlichen Dienst in Mittelhessen treffen. Am Freitag sind laut Verdi die Energieversorger in Osthessen und im Main-Kinzig-Kreis sowie der öffentliche Dienst in Frankfurt, im Main-Taunus-Kreis, im Hochtaunuskreis und im Wetteraukreis dran. Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes im Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat.