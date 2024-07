Ende des Tarifstreits bei den nordhessischen Wicker-Kliniken: Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit der Geschäftsführung auf eine Annäherung an die Tarife des öffentlichen Dienstes geeinigt. Zuvor gibt es vor allem für die Reha-Sparte schon mehr Geld.

Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Wicker-Kliniken ist beigelegt. Beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, die Gehälter der Beschäftigten schrittweise an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TvöD) anzunähern, teilte Verdi am Donnerstag mit. Damit geht ein monatelanger Konflikt mit mehreren Streikwellen zu Ende.

Mehr Geld und Inflationsausgleich

Die Annäherung an den TvöD war die zentrale Forderung der Arbeitnehmer. Besonders in der Reha-Sparte der Wicker-Kliniken hätten die Gehälter bislang weit unter den im öffentlichen Dienst gezahlten Entlohnungen gelegen, so die Gewerkschaft. Wie die Annäherung im Detail ausgestaltet werden soll, ist Gegenstand weiterer Verhandlungen, die laut Verdi im Herbst dieses Jahres beginnen sollen.

Vereinbart wurde bereits jetzt, dass in der Reha-Sparte ab Februar 2025 im Durchschnitt 7,8 Prozent mehr Geld gezahlt werden soll. Außerdem gibt es sowohl für Reha- als auch Akutklinik-Beschäftigte ab Februar 2025 zwei Prozent mehr Geld und weitere zwei Prozent ab November 2025.

Außerdem sollen alle 3.000 nicht-ärztlichen Beschäftigten in den Kliniken bis Ende des Jahres bis zu 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie erhalten. Teilzeitbeschäftigte erhalten eine anteilige Prämie. Der Tarifvertrag gilt bis Ende 2025.

Weitere Informationen Wicker-Kliniken in Hessen Die Kliniken der Wicker-Gruppe mit Sitz in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) liegen überwiegend in Nordhessen, unter anderem in Bad Zwesten (Schwalm-Eder), Kassel, Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) und Bad Homburg (Hochtaunus). Auch die Kurhessen Therme in Kassel und die Taunus Therme in Bad Homburg gehören zu der Gruppe. Ende der weiteren Informationen

Auswirkungen für Patienten durch Warnstreiks zu groß

Die Geschäftsleitung hatte Anfang Juni eingelenkt und die Verhandlungen mit der Gewerkschaft wieder aufgenommen. Dem waren mehrere Warnstreiks vorausgegangen. Verdi hatte der Geschäftsführung vorgeworfen, die Kommunikation zu verweigern. Die Belegschaft war am 3. Juni in den Streik getreten.

Die Kliniken hätten innerbetriebliche Vereinbarungen mit den Arbeitnehmervertetungen vorgezogen, sahen sich angesichts verschobener Operationen und abgesagter Therapien aber letztlich doch genötigt, sich mit Verdi an einen Tisch zu setzen. "Inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir die streikbedingten Personalengpässe nicht mehr kompensieren können", hatte Wicker damals mitgeteilt. Am 18. Juni wurden die entscheidenden Gespräche aufgenommen.

"Vertrauensvolles Klima" bei Verhandlungen

Verdi-Verhandlungsführer Stefan Röhrhoff zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. "Dies ist ein erster Schritt zur besseren Bezahlung. Wir haben jetzt eine gute Grundlage für die weiteren Verhandlungen." Das Klima bei den Gesprächen sei vertrauensvoll gewesen. Beiden Seiten sei es gelungen, Verständnis füreinander zu entwickeln.

Die Wicker-Geschäftsleitung war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.