Verdi hat die Beschäftigten des Online-Handelskonzerns Amazon in Bad Hersfeld für Montag zum Streik aufgerufen.

Sie sollen laut Gewerkschaft an Allerheiligen Aufgaben von Standorten übernehmen, an denen wegen des Feiertags in einigen Bundesländern und in Nachbarländern nicht gearbeitet wird. Verdi forderte Amazon auf, die Entgelterhöhungen der erzielten Tarifabschlüsse im Einzelhandel an die Beschäftigten weiterzugeben.