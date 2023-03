Eltern von Kita- und Hort-Kindern in Hessen müssen sich an diesem Mittwoch auf größere Betreuungsprobleme einstellen. Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Allein in Kassel werden etwa 800 Beschäftigte zu einer Kundgebung erwartet.

Audiobeitrag Audio Hessenweiter Kita-Streik am Mittwoch Audio Bild © picture-alliance/dpa (bearbeitet) Ende des Audiobeitrags

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen für diesen Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Demonstrationen und Kundgebungen soll es unter anderem in Kassel, Marburg, Hanau, Frankfurt und Darmstadt geben.

Eltern sollen sich vorab informieren

"Vom Streik werden viele soziale Einrichtungen und Kindertagesstätten betroffen sein, so dass es zu Einschränkungen des Betriebes bis hin zu Schließungen kommen kann", kündigte Verdi am Freitag an. Die Gewerkschaft riet Eltern dazu, sich über Ausweichmöglichkeiten oder in der jeweiligen Einrichtung über Möglichkeiten der Notbetreuung für ihre Kinder zu informieren.

Den Gewerkschaftern zufolge werden alleine in Kassel am Mittwochvormittag etwa 800 Beschäftigte zu einer Kundgebung am Opernplatz erwartet.

Verdi: Arbeitsbedingungen häufig prekär

Der Aufruf zum Ausstand gilt bundesweit. Die Warnstreiks finden laut Verdi am Internationalen Frauentag statt, da mit einem Anteil von 83 Prozent in der Sozialen Arbeit überwiegend Frauen arbeiteten - beispielsweise in Kindertageseinrichtungen, aber auch in Jugendämtern und Beratungsstellen.

"Dabei sind die Arbeitsbedingungen häufig prekär", sagte die stellvertretende Verdi-Chefin Christine Behle am Freitag. "Ob in Teilzeit und/oder als befristet Beschäftigte spüren Frauen die Folgen der aktuellen Krisen am deutlichsten."

Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher, der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter müsse die Anerkennung bekommen, "die sie verdient", forderte Behle. "Leider gibt es aber nach wie vor nur wenig Bereitschaft, die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit besser zu finanzieren."

Gewerkschaft wirbt um Verständnis von Familien

In den Tarifverhandlungen für die deutschlandweit mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen wurde der Forderung von Verdi nach 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, zuletzt eine Absagte erteilt. Wie Behle sagte, geschah dies "trotz steigender Preise, hoher Inflation und großer Personallücken, gerade auch in der Sozialen Arbeit".

Das Angebot der Arbeitgeber sei "eine Provokation ohnegleichen". Die Beschäftigten bräuchten "dringend mehr Geld, um die stark gestiegenen Preise für Mieten, Energie und Lebensmittel zahlen und sich und ihre Familien über Wasser halten zu können". Behle warb daher um Verständnis bei den von den Warnstreiks betroffenen Familien.

Zu der Demo mit Kundgebung auf dem Opernplatz in Kassel sollen aus Nordhessen Beschäftigte von Kitas, Jugendhäusern, dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) und der Jugendgerichtshilfe kommen, wie Verdi ankündigte. Außerdem aufgerufen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Waldeck-Frankenberg und des Bad Emstaler Vereins. Auch die Streikenden des Sozial- und Erziehungsdiensts aus dem osthessischen Kreis Hersfeld-Rotenburg nehmen demnach an der Demo in Kassel teil.

sollen aus Beschäftigte von Kitas, Jugendhäusern, dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) und der Jugendgerichtshilfe kommen, wie Verdi ankündigte. Außerdem aufgerufen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Waldeck-Frankenberg und des Bad Emstaler Vereins. Auch die Streikenden des Sozial- und Erziehungsdiensts aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg nehmen demnach an der Demo in Kassel teil. In Marburg am Erwin-Piscator-Haus sollen sich laut Verdi Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Praktikantinnen und Studierende im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunalverwaltungen treffen. Aufgerufen sind auch freie Träger wie Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Lebenshilfe. Das betrifft nach Angaben der Gewerkschaft die Kreise Gießen , Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und den Vogelsbergkreis.

am Erwin-Piscator-Haus sollen sich laut Verdi Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Praktikantinnen und Studierende im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunalverwaltungen treffen. Aufgerufen sind auch freie Träger wie Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Lebenshilfe. Das betrifft nach Angaben der Gewerkschaft die Kreise , und den In Hanau sind Beschäftigte aufgerufen, sich auf dem Freiheitsplatz zu treffen. Darunter sind nach Angaben der Gewerkschaft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen und deren Hauswirtschaftskräfte, aus der Behindertenhilfe und der Lebenshilfe. Innerhalb der Stadtverwaltung Hanau betrifft der Streikaufruf Beschäftigte der Familien- und Jugendarbeit, des Amtes für Senioren und Ehrenamt, des Stadtschulamts, der Volkshochschule, des Jugendamts und des Gesundheitsamts. Beschäftigte aus dem Kreis Fulda nehmen ebenfalls teil, wie Verdi ankündigte.

sind Beschäftigte aufgerufen, sich auf dem Freiheitsplatz zu treffen. Darunter sind nach Angaben der Gewerkschaft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen und deren Hauswirtschaftskräfte, aus der Behindertenhilfe und der Lebenshilfe. Innerhalb der Stadtverwaltung Hanau betrifft der Streikaufruf Beschäftigte der Familien- und Jugendarbeit, des Amtes für Senioren und Ehrenamt, des Stadtschulamts, der Volkshochschule, des Jugendamts und des Gesundheitsamts. Beschäftigte aus dem nehmen ebenfalls teil, wie Verdi ankündigte. In Frankfurt und Region streiken demnach die Tarifbeschäftigten in den Kitas und in den Einrichtungen der Sozialen Arbeit aller kommunalen Dienststellen. Das betrifft die Stadt selbst sowie die Kreise Hochtaunus, Main-Taunus, Wetterau, Offenbach und die Stadt Offenbach mit ihrem Eigenbetrieb Kindertagesstätten. Außerdem aufgerufen sind Mitarbeiter des Awo-Kreisverbandes Frankfurt und des Frankfurter Verein soziale Heimstätten, sowie die Oberurseler Werkstätten, die Praunheimer Werkstätten und die Werkstätten Haimbachtal.

und Region streiken demnach die Tarifbeschäftigten in den Kitas und in den Einrichtungen der Sozialen Arbeit aller kommunalen Dienststellen. Das betrifft die Stadt selbst sowie die und die mit ihrem Eigenbetrieb Kindertagesstätten. Außerdem aufgerufen sind Mitarbeiter des Awo-Kreisverbandes Frankfurt und des Frankfurter Verein soziale Heimstätten, sowie die Oberurseler Werkstätten, die Praunheimer Werkstätten und die Werkstätten Haimbachtal. In Wiesbaden streiken die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes der Stadt, der Awo und der Jugendhilfe in Kiedrich (Rheingau-Taunus).

streiken die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes der Stadt, der Awo und der Jugendhilfe in Kiedrich (Rheingau-Taunus). In Limburg sollen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozial- und Erziehungsdienstes der Stadt, die Lebenshilfe Limburg Diez und die Lebenshilfe Rheingau-Taunus am Ausstand und an einer Kundgebung auf dem Europaplatz beteiligen.

sollen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozial- und Erziehungsdienstes der Stadt, die Lebenshilfe Limburg Diez und die Lebenshilfe Rheingau-Taunus am Ausstand und an einer Kundgebung auf dem Europaplatz beteiligen. In Darmstadt zieht ein Demozug zum Luisenplatz.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen