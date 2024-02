Warnstreiks im Nahverkehr in Hessen am Freitag und Samstag

Auch in Hessen ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im ÖPNV dazu auf, sich an bundesweiten Streik-Wellen zu beteiligen – allerdings später als in anderen Bundesländern: Am Freitag und Samstag werden je nach Stadt Busse, Straßen- und U-Bahnen still stehen.

Was sich mit dem Beginn der bundesweiten Warnstreik-Welle im öffentlichen Nahverkehr bereits abgezeichnet hatte, hat die Gewerkschaft Verdi am Montagabend etwas konkreter gemacht: Die Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr in Hessen sind am Freitag und Samstag dazu aufgerufen, sich an den Streiks zu beteiligen.

Hauptsächlich größere Städte betroffen

Nach Angaben von Verdi trifft es in Frankfurt die U-Bahnen und Straßenbahnen der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF). S-Bahnen und Busse sollen hier nicht bestreikt werden. In Wiesbaden komme der Busverkehr zum Erliegen. Bislang gab es von den Verkehrsgesellschaften keine weiteren Details zu den streikbedingten Ausfällen.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) wies auf ihrer Internetseite darauf hin, dass die städtischen Busse voraussichtlich fahren werden. Als Alternative zur ausfallenden U-Bahn böten sich S-Bahnen und Regionalzüge an.

Für Nordhessen sind bereits seit Montagvormittag Einzelheiten bekannt: Verdi hat die etwa 800 Beschäftigten der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) für Freitag und Samstag zum Warnstreik aufgerufen . Den Angaben zufolge muss damit gerechnet werden, dass im gesamten Stadtgebiet Kassel weder die Trams noch die Busse der KVG der Linien 1 bis 29 fahren.

Das werde auch für die Buslinien 11, 17 und 22 der KVG im Umland gelten sowie auf den Straßenbahnstrecken nach Vellmar, Baunatal und durch das Lossetal. Darüber hinaus müssten Fahrgäste davon ausgehen, dass die RegioTrams aus dem Umland nur bis zum Hauptbahnhof Kassel und nicht durch die Innenstadt fahren.

In einigen Bundesländern begannen die Streiks bereits am Montag . Insgesamt hat Verdi bundesweit rund 90.000 Beschäftigte in den kommunalen Verkehrsbetrieben bis Samstag an unterschiedlichen Tagen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Zentraler Streiktag zusammen mit Klimastreiktag

Deutschlandweit soll der Freitag der zentrale Streiktag werden. Parallel zu den Warnstreiks organisiert Fridays For Future am 1. März zahlreiche Demonstrationen gegen die Klimakrise. In den Streik getreten waren die Beschäftigten kommunaler Verkehrsbetriebe bereits am 2. Februar - ebenfalls unterstützt von Fridays for Future.

Verdi will im Tarifkonflikt des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) Druck auf die laufenden Verhandlungen machen. Darin geht es laut Gewerkschaft hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten.

In Hessen sollen etwa die Arbeitszeiten um bis zu vier Stunden reduziert und die Beschäftigten teilweise höher eingruppiert werden.