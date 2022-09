Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Uniklinikums Gießen-Marburg für kommenden Dienstag zu einem Streik aufgerufen.

Mit einer Kundgebung vor dem Landtag in Wiesbaden will die Gewerkschaft erreichen, dass sich das Land gegen den vom Klinikbetreiber Asklepios angedrohten Personalabbau einsetzt. Operationen und Behandlungen fallen laut Verdi am Dienstag aus.