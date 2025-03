Die Streikwelle der Gewerkschaft Verdi ebbt in der kommenden Woche nicht ab - im Gegenteil: Neben dem Frankfurter Flughafen wird ab Dienstag der Nahverkehr in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden bestreikt. Auch städtische Einrichtungen sind hessenweit wieder betroffen.

Veröffentlicht am 07.03.25 um 18:03 Uhr

Die Verdi-Streiks gehen in der kommenden Woche weiter - und das in verschärfter Form:

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (11. bis 13. März) soll in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) stillstehen. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit.

Betroffen sind demnach Straßenbahnen und U-Bahnen in Frankfurt sowie Busse in Wiesbaden und Offenbach. Die S-Bahnen in Rhein-Main-Gebiet sind vom Ausstand nicht betroffen.

Hessenweiter Streik im öffentlichen Dienst

Für Dienstag (11. März) ruft die Gewerkschaft zu einem hessenweiten Streik im öffentlichen Dienst auf - außer in Kassel. Betroffen sind dann auch wieder städtische Einrichtungen. In Kitas und Kliniken wird teilweise mehrere Tage am Stück gestreikt. Auf dem Frankfurter Römerberg soll am Dienstag eine zentrale Kundgebung stattfinden, zu der Verdi bis zu 7.000 Streikende erwartet.

Die Stadt Kassel wird ab Montag drei Tage lang bestreikt. Betroffen ist am Mittwoch der ÖPNV. Dort sind Fahrerinnen und Fahrer von Straßenbahnen und Bussen zum Streik aufgerufen. Auch die Müllabfuhr entfällt am Mittwoch komplett. Das Bürgerbüro bleibt von Montag bis Mittwoch geschlossen. In Kassel ist eine Großdemonstration geplant.

Verdi möchte Druck erhöhen

Verdi hatte am Freitag schon angekündigt, den Warnstreik am Montag auf den Flughafen Frankfurt auszuweiten. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste sollen die Arbeit niederlegen.

Mit der Ausweitung der Warnstreiks über die ganze kommende Woche will die Gewerkschaft Verdi Hessen nach eigenen Angaben den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber spürbar erhöhen. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 14. März.

