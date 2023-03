In Frankfurt, Kassel und Wiesbaden steht der Nahverkehr heute still

Mit Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi am Freitag wieder den öffentlichen Nahverkehr in Hessen lahmlegen. Die Streiks sollen zeitgleich mit einem globalen Klimastreik von Fridays for Future stattfinden. Bereits am Donnerstag wurden zahlreiche Stadtverwaltungen in Hessen bestreikt.

Der Warnstreik begann am frühen Freitagmorgen. In Frankfurt seien U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots geblieben, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mit. Auch in Wiesbaden und Kassel fuhren zum Betriebsstart kaum Busse und Bahnen.

In Frankfurt stehen voraussichtlich alle U-Bahnen und Straßenbahnen für 24 Stunden ersatzlos still, wie die Nahverkehrsgesellschaft traffiQ und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) mitteilten. Das werde vor allem viele Fahrgäste der U-Bahnen "schmerzhaft treffen".

Alternativen sollen die S-Bahnen, Regionalzüge und Buslinien des Frankfurter Nahverkehrsnetzes bieten. Die seien am Freitag planmäßig unterwegs. Auch im Stadtgebiet Kassel sollen während des Streiks am Freitag weder Trams noch Busse der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KGV) fahren. Das gelte auch für die Buslinien und Tramstrecken, die im Umland unterwegs sind, teilte die KGV mit.

Pendlerinnen und Pendler müssen demnach außerdem damit rechnen, dass Regiotrams von außerhalb nur bis zum Hauptbahnhof verkehren, Fahrten durch die Innenstadt entfallen. Ausweichen könnten die Fahrgäste im Stadtgebiet auf die regionalen Zug- und Buslinien.

Auch Schülerverkehr in Wiesbaden betroffen

Voraussichtlich lahmgelegt wird auch der Stadtbusverkehr in Wiesbaden, wie die ESWE-Verkehrsgesellschaft mitteilte. Darunter fielen zusätzlich der Schülerverkehr am Freitag, die Nachtbusse von Freitag auf Samstag sowie die Gemeinschaftslinien zwischen dem benachbarten Mainz und Hessens Hauptstadt.

Auch in fünf weiteren Bundesländern soll es Warnstreiks im Nahverkehr geben, wie die Gewerkschaft am Dienstag weiter mitteilte: in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Aktionen sind auch in einzelnen Städten wie München geplant. Mit den Ausständen soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden.

Mit Klimastreik koordiniert

Die Warnstreiks sollen zeitgleich mit einem globalen Klimastreik der Klimabewegung Fridays for Future stattfinden. "Wir wollen den globalen Klimastreiktag mit den 200 Aktionen von Fridays for Future kombinieren mit Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr", sagte die stellvertretende Verdi-Chefin Christine Behle. "Eine Verkehrswende wird nicht möglich sein, ohne dass in die Beschäftigten ebenfalls investiert wird."

Warnstreiks in Verwaltungen in drei Kreisen

Bereits am Donnerstag wurden Verwaltungen in Hessen bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi rief Beschäftigte von einzelnen Städten der Kreise Hochtaunus, Main-Taunus und Wetterau zu Warnstreiks auf. Im Kreis Hochtaunus waren es die Verwaltungen der Städte Steinbach, Oberursel, Bad Homburg, Königstein, Kronberg, Neu-Anspach, Usingen und Schmitten sowie die Verwaltungen in Wehrheim, Weilrod, Friedrichsdorf und die Kreisverwaltung Hochtaunuskreis.

Im Kreis Main-Taunus sollten an folgenden Orten die Verwaltungen geschlossen bleiben: in Hattersheim, Eschborn, Hochheim, Kriftel, Hofheim sowie in Kelkheim, Liederbach am Taunus, Schwalbach am Taunus, Bad Soden und die Kreisverwaltung des Main-Taunus-Kreises.

Im Wetteraukreis waren die Verwaltungen der Städte Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel sowie die Verwaltungen in Büdingen, Butzbach, Echzell, Karben und Limeshain, Nidda, Rosbach v.d.H. und Friedberg zum Streik aufgerufen. Laut Verdi gehören dazu die kommunal betriebenen Kindertagesstätten und in Hattersheim, Eschborn und Kronberg auch die Bauhöfe.

"Ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten"

In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatten die Gewerkschaften als unzureichend zurückgewiesen.

Das Angebot umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Behle sagte: "Das ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten." Für die sechs Bundesländer, in denen die Beschäftigten am Freitag in Warnstreiks treten wollen, gilt der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes im Nahverkehr.

Die dritte und wahrscheinlich entscheidende Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt. Die Verhandlungen werden bereits seit mehreren Wochen von Warnstreiks in verschiedenen Städten begleitet, unter anderem wurde in Krankenhäusern und bei der Müllabfuhr die Arbeit niedergelegt.