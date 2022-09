Warnstreik an Uniklinik Frankfurt

Verdi Warnstreik an Uniklinik Frankfurt

Die Gewerkschaft Verdi hat rund 4.000 nicht-ärztliche Beschäftigte an der Uniklinik Frankfurt zu einem Warnstreik aufgerufen.

Wie Verdi am Mittwoch mitteilte, soll der Streik am Donnerstag mit der Frühschicht beginnen und am Freitagabend enden. Die Notfallversorgung bleibe aber gewährleistet.

Am Freitag beginnt die nächste Runde der Tarifverhandlungen. Verdi fordert unter anderem verbindliche Mindestpersonalvorgaben, verbesserte Ausbildungsbedingungen und mehr Stellen.