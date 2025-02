Geschlossene Kitas, keine Busse: Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes gehen die Warnstreiks in fünf hessischen Landkreisen und in Wiesbaden weiter. Die bisher regional begrenzten Warnstreiks hat die Gewerkschaft Verdi damit bundesweit ausgeweitet.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst im Kreis Limburg-Weilburg, im Hochtaunus-, Main-Taunus-, Rheingau-Taunus-, Wetteraukreis und der Stadt Wiesbaden haben am Mittwochmorgen begonnen. Zu den Streiks hatte die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte aufgerufen.

Die Streikenden trafen sich laut Verdi zu einer Kundgebung am Mittwochvormittag am Kurhaus in Bad Homburg (Hochtaunus) sowie zu einer Demonstration und Kundgebung in Wiesbaden.

Eine Tarifeinigung gab es bis Dienstag nicht, die zweite Tarifrunde blieb ohne Annäherung . In Hessen hatte Verdi bereits am Montag neue Streiks angekündigt.

Auf dem Platz vor dem Bad Homburger Kurhaus kamen Streikende zu einer Kundgebung zusammen. Bild © Lars Hofmann (hr)

Kitas könnten geschlossen bleiben

Betroffen seien unter anderem Verwaltungen, kommunale Kitas, Bau- und Wertstoffhöfe, sagte der Streikleiter für die Kreise Hochtaunus, Main-Taunus und Wetterau, Ferhat Taysi. Eltern müssen sich auf eingeschränkte Betreuungszeiten und geschlossene Kitas einstellen, Ämter und Behörden arbeiten eingeschränkt oder gar nicht.

Auch das Personal der Hochtaunus-Kliniken, der Kliniken des Main-Taunus-Kreises und der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden ist zum Warnstreik aufgerufen.

Streik trifft Busverkehr in Wiesbaden

Wie beim Verdi-Warnstreik in der vergangenen Woche in Frankfurt ist laut Verdi in Wiesbaden der Busverkehr betroffen. In den fünf Landkreisen soll es dagegen keine Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr geben.

Am Mittwoch vergangener Woche waren in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen rund 5.500 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes auf die Straße gegangen, am Dienstag wurde in Marburg und im Kreis Marburg-Biedenkopf gestreikt.

Stiller Protest wegen Auto-Attentat in München

In Erinnerung an das Auto-Attentat auf eine Verdi-Kundgebung am Donnerstag in München mit zwei Toten und mindestens 37 Verletzten äußerten Streikleiter Taysi und der Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Wiesbaden, Marcel Schmelz, Verständnis für Streikende, die nicht an den Kundgebungen in Bad Homburg und Wiesbaden teilnehmen möchten.

"Trotz dieses ungeheuerlichen Anschlags wollen wir unser Grundrecht, für besseren Lohn zu streiten und einzustehen, weiter ausüben", sagte Schmelz. Beide betonten, aus Respekt vor den Opfern wolle man auf Trillerpfeifen und Musik verzichten.

Gewerkschaften wollen Streiks ausweiten

Die Fortsetzung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hatte am Montag in Potsdam ohne ein Angebot der Arbeitgeber begonnen. Bis zum Ende der zweiten Tarifrunde am Dienstag blieb es dabei. Die Arbeitskampfmaßnahmen würden daher noch vor der Bundestagswahl am Sonntag ausgeweitet , sagte der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke am Dienstag in Potsdam.

Der Verhandlungsführer des Beamtenbunds dbb, Volker Geyer, sagte: "In den nächsten drei Wochen werden wir deshalb überall im Land Warnstreiks und Protestaktionen organisieren. Anders kriegen wir die Arbeitgebenden offensichtlich nicht aus ihrer Blockadehaltung." Details zu geplanten Aktionen nannten Verdi und der Beamtenbund dbb zunächst nicht.

Bundesinnenministerin: "Knappe Kassen im Blick haben"

Die Verhandlungsführerin der Kommunen, die Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD), sagte, man sei schlicht noch nicht so weit, eine verbindliche Rechnung für beide Seiten vorzulegen, "weil die Höhe der einzelnen Forderungen zum Teil noch gar nicht bezifferbar ist".

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die für den Bund verhandelt, sagte: "Die Gewerkschaften haben hohe Forderungen - und gleichzeitig müssen wir das Gemeinwohl, die knappen Kassen und die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Blick haben."

Verhandlungen für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte

Gewerkschaften, Bund und Kommunen ringen um Löhne und Arbeitszeit für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte. Das sind Erzieherinnen und Erzieher, Krankenpfleger, Busfahrerinnen und Feuerwehrleute sowie zahlreiche weitere Berufsgruppen.

Der Großteil ist nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) beschäftigt, üblicherweise wird der Abschluss aber später auch auf Beamtinnen und Beamte des Bundes übertragen. Nicht betroffen sind Beschäftigte der Länder. Für sie wird separat verhandelt.

Kommunen warnen vor finanzieller Überlastung

Die Gewerkschaften verlangen zum einen ein Lohnplus von acht Prozent, mindestens aber von 350 Euro monatlich. Zugleich fordern sie drei zusätzliche freie Tage, für Gewerkschaftsmitglieder sogar vier.

Die Beschäftigten sollen flexible Arbeitszeitkonten bekommen und selbst entscheiden, ob sie sich Überstunden auszahlen lassen oder Überstunden ansammeln wollen.

Die Kommunen warnten vor einer finanziellen Überlastung. Städtetagspräsident Markus Lewe sagte, den Kommunen könnten die Ausgaben "um die Ohren fliegen", wenn der Tarifforderung der Gewerkschaften nachgegeben werde. Eine weitere Verhandlungsrunde ist Mitte März geplant.