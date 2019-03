Weil die Tarifverhandlungen sich hinziehen, ruft Verdi zum Warnstreik am privatisierten Uniklinikum Gießen/Marburg auf. Und das gleich drei Tage lang.

Es geht um rund 7.000 Beschäftigte - und um viel Geld: Deshalb ruft die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) an beiden Standorten von Mittwoch bis Freitag zu Warnstreiks auf.

Anlass sind die für Donnerstag in Gießen angesetzten Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft will erreichen, dass das UKGM die Entgeltordnung der öffentlichen Kliniken übernimmt.

Tausend-Euro-Lücke?

"An öffentlichen Krankenhäusern verdienen die Angestellten in manchen Bereichen über 1.000 Euro mehr im Monat", sagt Verdi-Sekretär Fabian Dzewas-Rehm. Auch in der Pflege betrage der Unterschied zwischen dem privatisierten UKGM und Kliniken in öffentlicher Trägerschaft immer noch mehrere Hundert Euro.

Die Geschäftsführung des Klinikums dagegen hält den Aufruf für "unbegründet". Gunther Weiß, Vorsitzender der Geschäftsführung, sagt laut einer Mitteilung: "Wir sind derzeit in guten Gesprächen über die Anpassung der Eingruppierungen und stehen am Anfang der Entgelttarifverhandlungen." Die bisherigen Verhandlungen seien konstruktiv gewesen.

Schon Gedanken an weitere Streiks

Verdi sieht das anders. Seit Monaten werde über einen neuen Tarifvertrag verhandelt, ohne dass Verbesserungen vorgelegt würden. "Die Frustration über das Verhalten des Arbeitgebers ist hoch", sagt Dzewas-Rehm. Es sei der erste dreitägige Warnstreik, "und wir sind bereit, in den kommenden Wochen zu weiteren Streiks aufzurufen.“

Am Mittwoch sollen zunächst beispielsweise Technik, Verwaltung und Patientenaufnahmen die Arbeit niederlegen, am Donnerstag die Therapie- und Assistenzberufe. Zum Abschluss der Streikrunde am Freitag sind dann alle Beschäftigten beider Standorte zu einer Demo vom Marburger Hauptbahnhof zur Stadthalle aufgerufen.

"Notfallversorgung gesichert"

Die Klinikleitung werde alles dafür tun, die medizinische Versorgung sicherzustellen, betont Geschäftsführer Weiß. "Die Notfallversorgung ist auf jeden Fall gewährleistet." Das sagt auch Gewerkschaftssekretär Dzewas-Rehm zu: "80 Prozent des OP-Programms werden vermutlich ausfallen. Aber allein aufgrund des Notdienstes werden trotz des Streiks rund 300 Leute arbeiten."

