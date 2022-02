Laut dem ADAC-Mobiltätsindex hat Hessen im Verkehrssektor den bundesweit höchsten Energieverbrauch.

Grund sei neben dem hohen Verkehrsauf- kommen der Kerosinverbrauch am Frankfurter Flughafen, heißt es in dem Bericht. Im Erhebungszeitraum 2015 bis 2019 habe das Land keine Fortschritte in Richtung nachhaltiger Mobilität gemacht. Positiv hervorgehoben wurden Aktivitäten einzelner Kommunen, etwa beim Ausbau des regionalen Radwegenetzes. Der Mobilitätsindex wertet statistische Daten verschiedener Bundesämter und des Bundesverkehrsministeriums aus.