Die Teilsperrung der maroden Salzbachtalbrücke auf der A66 hat heftige Folgen für die Stadt Wiesbaden: Viele Autofahrer wollen das Nadelöhr umfahren und verstopfen die Innenstadt. Die Verkehrsbehörde bekommt deshalb Gegenwind. Jetzt könnten einige Autobahnzubringer gesperrt werden.

Kaum ist das Verkehrschaos rund um die marode Schiersteiner Brücke ausgestanden, sorgt eine andere altersschwache Autobahnbrücke für einen Kollaps auf Wiesbadens Straßen. Nachdem die Salzbachtalbrücke auf der A66 durch fehlerhafte Bauarbeiten beschädigt wurde, steht seit Montagnacht nur noch eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Für Pendler bedeutet das: Stau morgens in Richtung Frankfurt - und nachmittags in der Gegenrichtung. Nicht wenige suchen sich Schleichwege abseits der Autobahn.

Verkehrsdezernent: "Das können wir nicht gutheißen"

"Wir haben jetzt sehr viel mehr Verkehr im städtischen Netz", sagte Wiesbadens Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne) dem hr am Donnerstag. "Es gibt viele, die diesem Nadelöhr ausweichen, und durch die Stadt Wiesbaden fahren." Betroffen seien vor allem die Stadtteile Schierstein, Biebrich, Amöneburg und die Innenstadt. "Das ist eine Entwicklung, die wir überhaupt nicht gutheißen können", sagt Kowol.

Auch die Polizei ist alarmiert. Auf bestimmten Straßen habe im Berufsverkehr Stillstand geherrscht, stellte ein Polizeisprecher fest. Es werde nun mehrere Tage geschaut, wo sich die "Hotspots" bilden. "Wenn es keine Besserung gibt, müssen wir eingreifen."

Erste Autobahnzubringer wegen Chaos gesperrt

Schon am Mittwochmorgen sperrte die Polizei kurzfristig erste Autobahnzubringer wegen der chaotischen Verhältnisse. "Es kann nicht sein und führt zum Verkehrskollaps in Wiesbaden, wenn sich Fernverkehr von den Autobahnen in der Not Umfahrungen des Staus auf der A66 durch das Wiesbadener Stadtgebiet sucht", erklärte der Leiter des Straßenverkehrsamtes, Winnrich Tischel.

Straßenverkehrsamt und Polizei beobachten derzeit genau, welche Schleichwege sich die Autofahrer suchen. Notfalls wollen sie einschreiten. Sprich: Einzelne Autobahnzubringer könnten gesperrt werden. Solche Maßnahmen müssten bei der Verkehrsbehörde Hessen Mobil beantragt werden.

Hessen Mobil setzt derzeit auf weiträumige Umleitungsempfehlungen über die A60, A67, A3 und die A671. Diese führen teilweise auf die andere Rheinseite und durch Rheinland-Pfalz.

Kritik an Informationspolitik von Hessen Mobil

Die Bürgermeister der sieben betroffenen Rheingau-Kommunen sind auf die Landesverkehrsbehörde derzeit nicht gut zu sprechen. Sie fühlen sich schlecht informiert. "Wir haben das Gefühl, dass sich die Handelnden bei Hessen Mobil gar nicht über die massiven Folgen ihres Tuns für die Bevölkerung bewusst sind", beklagten sie in einem gemeinsamen Brief, wie die FAZ berichtete.

Die Kritik an ihrer Kommunikationspolitik wies die Verkehrsbehörde indes zurück. Die Stadt Wiesbaden sei bereits am Montagabend - wenige Stunden nach der Entscheidung, einen Fahrstreifen wegzunehmen - informiert worden, teilte Hessen Mobil auf Anfrage des hr mit. Die Städte Mainz, Hochheim, Hofheim, Flörsheim und der Main-Taunus-Kreis seien dann am Dienstagmorgen über die Sachlage in Kenntnis gesetzt worden.

In einer Antwort auf den offenen Brief habe Hessen Mobil den Bürgermeistern angeboten, künftig dauerhaft einen Vertreter in den Arbeitskreis "Baumaßnahmen rund um Wiesbaden/Mainz" zu entsenden, damit Informationen noch schneller fließen könnten.

Transportschiene falsch verlegt

Die Zahl der Fahrstreifen über die Autobahnbrücke war aus Sicherheitsgründen von drei auf zwei reduziert worden. Kontrollen hatten ergeben, dass wegen eines Baufehlers die Tragfähigkeit in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die marode Salzbachtalbrücke soll vom Frühjahr 2019 an neu gebaut werden. Bei den Vorbereitungen montierte eine Firma eine Transportschiene falsch und beschädigte das Bauwerk. Ob Hessen Mobil die Baufirma verklagt, wird nach Angaben der Behörde derzeit geprüft.