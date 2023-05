Mehr Platz für Radfahrer: Verkehrsversuch am Anlagenring in Gießen

Gießen schafft ab Mitte Juni auf einer Hauptverkehrsachse mehr Platz für Radfahrer. Was Fahrradaktivisten schon lange fordern, stößt bei Autofahrern und Gewerbetreibenden auf Skepsis. Auch ein zuständiger Forscher der Uni Gießen ist gespannt, wie es läuft.

Lange wurde er diskutiert, ab Mitte Juni soll er beginnen: der Verkehrsversuch am Gießener Anlagenring. Für ein Jahr bekommt der Fahrradverkehr eine (fast) exklusive, mindestens drei Meter breite Spur auf dem Ring, der wichtigsten innerstädtischen Verkehrsverbindung. Für Autos wird der Ring gleichzeitig zur Einbahnstraße. Die Fahrbahn wird abschnittsweise umgebaut, Ende September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Auf dem bisher vierspurigen, in beide Richtungen befahrbaren Ring müssen die Autos künftig auf den beiden äußeren Fahrspuren gegen den Uhrzeigersinn um die Innenstadt fahren. Die Zufahrten zu Parkhäusern, Parkplätzen und Grundstücken bleiben erreichbar. Die beiden inneren Fahrspuren werden zur Fahrradstraße. Busse dürfen außen und innen fahren, auch Rettungswagen dürfen alle Fahrspuren nutzen.

Das Ziel: Es sollen sich mehr Menschen aufs Rad trauen, sagt Bürgermeister und Ordnungsdezernent Alexander Wright (Grüne) zur Begründung. Bis 2035 soll sich der Anteil des Radverkehrs in der Stadt verdoppeln. Bislang gilt der Ring unter Radfahrern als gefährlich. "Wir haben sehr viele Konflikte auf dem Anlagenring, sehr viele Unfälle", sagt Wright. "Wir hoffen, dass es davon weniger gibt, dass die Leute künftig gerne unterwegs sind."

Stadt will Ampelphasen verlängern

Wright schließt nicht aus, dass Autofahrerinnen und Autofahrer während des Versuchs längere Wege fahren müssen - wobei die Stadt die Ampelphasen verlängere und zudem mit Tonsignalen für Fußgänger versehe. Mit dem Fahrrad werde es aber schneller und vor allem sicherer.

Expertinnen und Experten gingen langfristig davon aus, dass der Autoverkehr in der Innenstadt so um bis zu 13 Prozent zurückgehen könnte, sagt Wright. Ob das Ziel erreicht wurde, sollen nach dem Ende des Versuchs, dessen Kosten bei 1,2 Millionen Euro liegt, externe Gutachter untersuchen.

Gewerbetreibende skeptisch bis ängstlich

Gewerbetreibende sind skeptisch, einige fürchten, dass der wirtschaftliche Schaden den Nutzen überwiegt. Heinz-Jörg Ebert vertritt als Vorsitzender der Interessensgemeinschaft BID-Seltersweg die Anliegen der Dienstleister dort - der Seltersweg ist einer Studie zufolge eine der meistfrequentierten Einkaufsstraßen in Städten unter 100.000 Einwohner.

Ebert übt sich in Pragmatismus. "Mobilität verändert sich überall und Innenstädte verändern sich überall", sagt er. "Wenn der Versuch gelingt, sind wir begeistert - und wenn nicht, dann nehme ich den Bürgermeister beim Wort, wird es andere Wege geben."

Forscher: "Gehe davon aus, dass es am Anfang knirscht"

Wright wiederum verweist auf Studien, nach denen der Handel durch verkehrsberuhigte Innenstädte belebt wird. Wissenschaftliche Daten zu dem Projekt sammelt Stefan Hennemann, Professor für Wirtschaftsgeographie an der Uni Gießen.

Er plädiert dafür, erst einmal unvoreingenommen an die Sache heranzugehen: "Wir haben in Deutschland das Auto seit Jahrzehnten immer attraktiver gemacht. Es ist deshalb gar nicht so einfach, im Kopf frei zu werden und sich neuen Dingen zu öffnen, von denen man noch gar nicht weiß, wie sie wirken." Er gehe davon aus, dass es "natürlich am Anfang knirscht".

Andere Städte wie etwa Paris zeigten aber, wie anpassungsfähig der Mensch am Ende sei. "Man muss die Vorteile erst einmal spüren, um sie wertschätzen zu können." Sollte es "anhaltend chaotisierende Verkehrssituationen mit Auswirkungen auf den ÖPNV geben, dann müsste die Stadt allerdings schnell nachsteuern", betont der Forscher.