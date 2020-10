Vermessungsflüge am Flughafen

Fluglärm Vermessungsflüge am Flughafen

In den kommenden Nächten müssen sich Anwohner am Frankfurter Flughafen wegen Vermessungsflügen auf Lärm einstellen.

Von Donnerstag bis Sonntag (29. Oktober bis 1. November) sind diese Flüge geplant, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Montag in Langen mit. An diesen Tagen jeweils von 23 Uhr bis etwa 3 Uhr morgens kreist eine Probellermaschine um die Centerbahn.