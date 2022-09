Mit der Neubewertung der Unfallrisiken könnten Kfz-Versicherungen für 900.000 Hessen tendenziell teurer werden.

Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft hat für die Haftpflichtpolicen in acht Zulassungsbezirken höhere Risiken festgestellt. Laut Mitteilung vom Dienstag sind Autohalter in den Kreisen Groß-Gerau, Lahn-Dill, Marburg- Biedenkopf, Schwalm-Eder, Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg sowie Offenbach Stadt und Land in deutlich höhere Risikobewertungen gerutscht. Günstiger wird es für 300.000 in Frankfurt, Wetzlar und Hersfeld-Rotenburg.