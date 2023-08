Die Umgestaltung des Gießener Anlagenrings muss mangels ausreichender Vorbereitung sofort gestoppt werden. Die Stadt reagierte mit Bedauern, kündigte aber umgehend den Rückbau an. Dieser wird jedoch ein wenig dauern.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel hat die Beschwerde der Stadt Gießen gegen eine Entscheidung des dortigen Verwaltungsgerichts zurückgewiesen. Wie der VGH am Mittwoch mitteilte, ist damit bestätigt, dass der umstrittene Verkehrsversuch auf dem Gießener Anlagenring rechtswidrig sei. Der Beschluss sei nicht anfechtbar (Az. 2 B 987/23).

Gießen kündigt Rückbau an

Die Stadt kündigte nach der gerichtlichen Niederlage am Mittwochnachmittag an, den umstrittenen Verkehrsversuch wieder rückgängig zu machen. Bürgermeister Alexander Wright (Grüne) reagierte "mit großem Bedauern" auf die Entscheidung des VGH. Dieser sei damit "faktisch hinfällig".

Man werde den Rückbau der Einbahnstraßen-Verkehrsführung "schnellstmöglich und geordnet" angehen, kündigte Wright an. Dies könne aus Witterungsgründen, wegen der nötigen Beauftragung von Firmen und Umprogrammierungen von Ampeln bis zum Frühjahr dauern. Es werde aber geprüft, ob der letzte Bauabschnitt, der aktuell im Umbau ist, umgehend wieder geöffnet werden könne.

Die Gießener Stadtverwaltung hatte beabsichtigt, die inneren Fahrspuren des Anlagenrings fortan für den Fahrrad- und Busverkehr zu reservieren, so dass dem Autoverkehr nur noch die äußeren Fahrspuren blieben. Damit sollte Radfahrern und Fußgängern mehr Platz und Sicherheit im Straßenverkehr geboten werden.

Fehlende Datengrundlagen

Zwei Anwohner reichten beim Verwaltungsgericht Gießen einen Eilantrag gegen den Verkehrsversuch ein. Die Neugestaltung des Straßenraums hatte im Juni begonnen, was bereits eine veränderte Verkehrsführung mit sich brachte. Konkret dagegen wandte sich der Antrag. Das Verwaltungsgericht gab dem Antrag Mitte Juli statt.

Begründung: Für den Versuch lägen keine gesetzlichen Voraussetzungen vor. Zudem fehle es an den nötigen Datengrundlagen.

In diese Kerbe schlug nun auch der VGH. "Die Anordnung eines Verkehrsversuchs erfordert nach der Straßenverkehrsordnung die Feststellung einer Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Straßenverkehrs sowie besondere Umstände, die den Versuch bzw. dessen spätere Umsetzung zwingend erforderlich machen", heißt es in der Mitteilung zu dem Beschluss vom Dienstag.

Zweifel an Rechtmäßigkeit nicht berücksichtigt

Die Stadt Gießen habe jedoch nicht plausibel dargelegt, dass es eine solche Gefahr für bestimmte Verkehrsteilnehmer gebe. Sie habe außerdem Zweifel an der Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit des Versuchs, die das Regierungspräsidium (RP) Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen vorgebracht hätten, zu wenig erwogen oder gar ignoriert.

Alternativen zu einer geänderten Radverkehrsführung durch die Gießener Innenstadt habe die Stadtverwaltung nicht ausreichend geprüft. Da nur auf einzelnen Abschnitten des bislang in jeder Fahrtrichtung zweispurigen Anlangenrings eine erhöhte Unfallgefahr für Radfahrer bestehe, sei nicht ersichtlich, warum die gesamte Strecke in den Verkehrsversuch einbezogen werden solle, so der VGH. Auch ein Bemühen um mehr Klimaschutz könne eine solche Verkehrsmaßnahme nicht begründen.

Hessens oberste Verwaltungsrichter attestieren der Stadt also, nicht sorgfältig genug gearbeitet zu haben. Sie argumentieren aber auch anhand der Tatsache, dass der Anlagenring eine hohe Bedeutung für den motorisierten Verkehr in Gießen habe und von Radfahrer "derzeit gering genutzt" werde - was womöglich an den fehlenden Radwegen liegt.