Gesperrter Mainkai in Frankfurt

Gesperrter Mainkai in Frankfurt Bild © hr/Frank Angermund

Verwirrung um Mainkaiöffnung in Frankfurt

Die Sperrung des Frankfurter Mainuferkais für den Autoverkehr wird in der Stadt heiß diskutiert. Nun gab das Verkehrsdezernat bekannt, dass die Sperrung aufgehoben werde. Grund sei ein Erlass der Landesregierung. Doch die sieht das ganz anders.

Die einen lieben es, die anderen hassen es: In Frankfurt ist derzeit das nördliche Mainufer für den PKW-Verkehr gesperrt. Flußgänger flanieren und Radfahrer haben freie Bahn. Das ganze war für ein Jahr angedacht - als Test. In diesem Zeitraum sollten die Verkehrsströme beobachtet werden und ob die Anwohner am südlichen Mainufer übermäßig unter der geänderten Verkehrsführung zu leiden haben.

Doch ob es auf diese Frage eine aufschlussreiche Antwort geben wird, ist derzeit vollkommen offen. Denn Corona sorgte dafür, dass der Verkehr nicht so lief, wie normal. Der Testzeitraum gilt daher nicht als aussagekräftiger Vergleich. Doch eine ins Gespräch gebrachte Verlängerung bis zum März könnte nach Ansicht des Verkehrsdezernenten Klaus Oesterlking (SPD) vom Tisch sein. Das Verkehrsdezernat erklärte am Donnerstag, die Testphase werde Ende August auslaufen.

Verkehrsdezernent: Testphase läuft Ende August aus

Die Begründung: Ein Erlass der Landesregierung zu Testprojekten im Verkehr. Wie Thomas Erhart, Referent von Verkehrsdezernent Oesterling, gegenüber dem hr erklärte, besage diese Erlass, dass eine Weiterführung solcher Verkehrstests nur möglich sei, wenn eine "besondere Gefahrenlage" vorliege. Dies sei am Mainkai nicht der Fall, so Erhart. Dabei bezog er sich auch auf das Begleitschreiben des für die Stadt Frankfurt zuständigen Regierungspräsidiums Darmstadt zu dem Erlass.

Allerdings: Die hessische Landesregierung sieht das ganz anders. Wie ein Sprecher des hessischen Verkehrsministeriums gegenüber hessenschau.de erklärte, wäre eine Verlängerung durchaus möglich. "Wir sehen keine Hindernisse, den Versuch zu verlängern." Zwar hätten Gerichte tatsächlich geurteilt, dass eine Testphase im allgemeinen binnen eines Jahres abzulaufen habe.

Aber: "Diese Phase kann verlängert werden, wenn ein wesentlicher Grund dafür genannt wird", so der Sprecher. Dies sei beim Frankfurter Verkehrsexperiment am Mainkai mit der Ausnahmesituation durch die Coronazeit gegeben.

Sperrung auch Thema im Stadtparlament

Das Frankfurter Verkehrsdezernat konnte sich auf Anfrage noch nicht zu der Aussage der Landesregierung äußern. Es habe erst am Nachmittag von der Position des Ministeriums erfahren. Die Sperrung des Mainkais sollte am Donnerstagabend Thema der Stadtverordnetenversammlung im Römer sein.

