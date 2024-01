Seit knapp drei Wochen ist die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim wegen Bauarbeiten gesperrt. Eigentlich sollte sie ab Montag wieder voll befahrbar sein, doch wegen des Wetters wird daraus nichts.

Das Wetter hat den bisher im Plan laufenden Arbeiten an der Riedbahn einen Strich durch die Rechnung gemacht: Wegen des Schnee- und Eisregens in den vergangenen Tagen verzögern sich die Bauarbeiten auf der vielbefahrenen Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim.

Sie kann nicht wie geplant am Montag wieder freigegeben werden, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Erst am kommenden Mittwoch könne wieder das komplette Zugangebot gefahren werden.

Belastungs- und Testfahrten müssen gemacht werden

Die Bauarbeiten an Weichen, Schienen und Oberleitungen sollen zwar am Wochenende abgeschlossen werden. Danach müssten aber noch umfangreiche Belastungs- und Testfahrten gemacht werden, bevor der gesamte Verkehr wieder anrollt. Die Strecke der Riedbahn ist seit 1. Januar wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Fest steht laut Bahn, dass ab Dienstagfrüh zunächst nur die S-Bahnen der Linie S7 von Frankfurt nach Riedstadt-Goddelau wieder regulär fahren. Die Regionalzüge über Biblis nach Mannheim fahren noch nicht, Reisende müssen weiterhin auf Ersatzbusse umsteigen. Fernzüge auf der Strecke werden umgeleitet, die Fahrt dauert dadurch deutlich länger.

Das Verkehrsangebot ab Montag, 22. Januar (5.00 Uhr), bis Mittwoch, 24. Januar (5.00 Uhr), im Detail:





Die S-Bahnen der Linie S9 der S-Bahn Rhein-Neckar verkehren auf dem Abschnitt Mannheim – Lampertheim regulär über die Riedbahnstrecke.

Die S-Bahnen der Linie S7 der S-Bahn Rhein-Main fahren ab Dienstag wieder auf dem gesamten Laufweg Frankfurt – Riedstadt-Goddelau.

Für die Regionalbahnlinie RE70 Frankfurt-Biblis-Mannheim fährt weiter ein Ersatzbus (RE70) mit Umsteigemöglichkeiten in Richtung Mannheim auf die S9 (S-Bahn Rhein-Neckar) in Waldhof. Zusätzlich verkehrt die Ersatzbuslinie S7E zwischen Frankfurt und Groß Rohrheim. In Riedstadt-Goddelau besteht die Möglichkeit, zwischen den Ersatzbuslinien RE70 und S7E umzusteigen.

Die RB62 Biblis-Worms sowie die Linie S6 der S-Bahn Rhein-Neckar entfallen auf dem Abschnitt Neu-Edingen/Friedrichsfeld – Bensheim. Für den Abschnitt Bensheim – Mannheim verkehrt zusätzlich die Ersatzbuslinie Bus 67S.

Insgesamt stehen für die Fahrgäste weiter folgende Buslinien bis zur vollständigen Betriebsaufnahme am Mittwoch zur Verfügung: Bus RE70, Bus S7E, Bus 652, Bus 67S. Alle anderen Ersatzbuslinien verkehren ab Montag nicht mehr.

Auf der Strecke Frankfurt-Mainz-Mannheim verkehren alle Züge wie geplant.

Vorbereitung für Generalsanierung

Anlass der Bauarbeiten war die Vorbereitung auf die fünfmonatige Generalsanierung der 70 Kilometer langen Strecke ab 15. Juli. Insgesamt wurden 23 Weichen und mehr als neun Kilometer Gleise erneuert. Mehr als 3.100 Fundamente für Schallschutzwände, Oberleitungs- und Signalmasten wurden gesetzt sowie 8,5 Kilometer Kabeltröge gebaut.

Bis zu 60 Baufahrzeuge pro Schicht waren auf der Strecke im Einsatz. Insgesamt hat sich laut Bahn gezeigt, dass man gemeinsam mit den beteiligten Bauunternehmen das vorgesehene umfangreiche Bauvolumen so umsetzen könne, wie es auch für die fünfmonatige Generalsanierung ab Sommer geplant sei.