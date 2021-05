Technik-Probleme am Hauptbahnhof in Erfurt haben am Pfingstmontag auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in Hessen.

Wie die Bahn mitteilte, werden wegen Stellwerks-Problemen unter anderem alle ICE- und Intercity-Züge von und nach Fulda umgeleitet. Dadurch entfalle etwa der Halt in Bad Hersfeld. Außerdem endeten die Intercity-Verbindungen von Kassel-Wilhelmshöhe nach Gera schon in Eisenach. Wie lange die Störung dauert, konnte die Bahn noch nicht sagen.