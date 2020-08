Mehr als jeder vierte Antrag auf die Kaufprämie für Autos mit Elektro-Antrieb ist bisher nicht genehmigt worden.

In Hessen wurden demnach 18.150 Anträge gestellt, wie die Bundesregierung am Freitag auf Anfrage der FDP-Fraktion mitteilte. Die Bewilligungsquote in Hessen lag bei 72 Prozent (bundesweit 73 Prozent).