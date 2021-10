In nahezu allen Kreisen und kreisfreien Städten ist die Zulassung von Fahrzeugen mittlerweile vollständig elektronisch und prozessorientiert machbar.

Lediglich im Vogelsbergkreis werde noch nicht mit der E-Akte gearbeitet, teilte Verkehrsminister Al-Wazir (Grüne) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion mit. Grundsätzlich sei die digitale Zulassung in allen Zulassungsbehörden möglich. Alle Stellen böten das bundesweit einheitlich vorgeschriebene Verfahren an. Das Land unterstütze die Digitalisierung der Fahrzeugzulassung, so Al-Wazir.