Der Heiz- und Klimatechnikhersteller Viessmann aus Allendorf (Waldeck-Frankenberg) baut seine Führungsspitze um.

Firmenchef Maximilian Viessmann werde sich ab Juli auf seine Rolle als Chef der Viessmann-Gruppe konzentrieren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Führung der größten Sparte Climate Solutions werde er an seinen bisherigen Stellvertreter in dieser Funktion, Thomas Heim, abgeben. Ebenfalls in die Sparte steigt die Managerin Vanessa Hellwing als Finanzchefin ein. Die auf Wärmepumpen spezialisierte Firma hat weltweit 13.000 Beschäftigte.