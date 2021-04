Der Heizungs- und Klimaspezialist Viessmann in Allendorf (Waldeck-Frankenberg) expandiert nach Australien.

Das Familienunternehmen hat nach eigenen Angaben einen Anteil von 34,3 Prozent an der "Value Added Engineering Group" (VAE) in Brisbane erworben. VAE plant und installiert Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen in Großgebäuden.