Zum Ende der Sommerferien in Hessen werden an diesem Wochenende wieder volle Straßen erwartet.

Vor allem auf den vielbefahrenen Autobahnen 3,5 und 7 rechnen die Verkehrsexperten mit langen Staus. Wer könne, solle früh starten oder die Fahrt auf den späten Nachmittag verlegen, riet ein ADAC-Sprecher am Donnerstag. Um zusätzliche Behinderungen zu vermeiden, verzichtet Hessen Mobil auf Tagesbaustellen am Wochenende. In Frankfurt fahren die U-Bahnen-Linien U1,U2,U3 und U8 nach umfangreichen Sanierungsarbeiten erst ab Montag wieder.