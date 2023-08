Beim geplanten Ausbau der Bahn-Neubaustrecke von Gelnhausen (Main-Kinzig) nach Kalbach (Fulda) haben die Regierungspräsidien der von der Deutschen Bahn favorisierten Variante zugestimmt.

Die nun bestätigte Variante verläuft den Angaben zufolge von Gelnhausen aus "eher kinzigtalnah" und schließt bei Mittelkalbach (Fulda) an die Schnellfahrstrecke Fulda-Würzburg an. Die Alternative sollte von Gelnhausen aus eher am Rande des Vogelsbergs verlaufen Mit dem Aus- und Neubau der Strecke sollen Fern-, Nah- und Güterverkehr besser voneinander getrennt werden.