So langsam wird es ernst im Frankfurter Osten: Rund sieben Hektar des Fechenheimer Waldes sind ab Mittwoch für die geplante Rodung gesperrt. Die Polizei könnte die Zone in den kommenden Tagen räumen.

Bild © Hessen Forst, Google Earth, hessenschau.de

Noch ist viel los im Fechenheimer Wald. Zum einen kampieren dort Autobahn-Gegner. Sie wollen die geplante Rodung verhindern. Zum anderen nutzen Jogger, Spaziergänger und Passanten die Waldwege. Das ist ab Mittwoch nicht mehr zulässig, denn das zuständige Forstamt in Groß-Gerau hat eine Sicherheitszone rund um die geplante Rodungsfläche gesperrt.

Die Sperrung wird wichtig, wenn der Wald wie erwartet in den kommenden Tagen geräumt werden sollte. Die Polizei braucht eine rechtliche Grundlage, um möglicherweise Platzverweise gegen Autobahn-Gegner auszusprechen - und zu vollstrecken. Vor zwei Jahren im Dannenröder Forst, als Wald für die A49 gerodet wurde, hatte sich an solchen Fragen Streit entzündet. Autobahn-Gegner gingen juristisch gegen Platzverweise vor.

Forstamt: "Gefahr für Leib und Leben"

In Frankfurt soll ein rund 230 Meter langer, vergleichsweise schmaler Streifen für die geplante Trasse der A66 gerodet werden. Das Forstamt hat nun aber auch rechts und links davon zwei jeweils 90 Meter breite Streifen zur Sicherheitszone erklärt. Damit sind insgesamt rund sieben Hektar Wald gesperrt, das entspricht rund zehn Fußballfeldern.

Das Forstamt begründet die Sperrung damit, dass in der Nähe der Rodungsarbeiten "Gefahr für Leib und Leben" bestehe. Es würden bis zu 40 Meter hohe Bäume gefällt. Eine technische Vorschrift gebe folgenden Sicherheitsabstand vor: doppelte Baumlänge plus mögliche Astlänge. So komme man auf 90 Meter. Die Sperrungsverfügung werde am heutigen Dienstag im Amtsblatt veröffentlicht und gelte frühestens ab dem folgenden Tag, das heißt ab Mittwoch. Sie ende, sobald die Rodung abgeschlossen sei.

Bis zuletzt war unklar gewesen, welche Behörde die Waldfläche sperrt. Das Forstamt hatte sich auf hr-Anfrage zunächst für nicht zuständig erklärt, da es um Autobahnbau gehe und nicht um eine Forst-Angelegenheit im engeren Sinne. Inzwischen hat offenbar ein Sinneswandel stattgefunden.