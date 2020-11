Ein Regionalzug fährt an der Baustelle in der Frankfurter Landstraße in Hanau vorbei. Die Straße wird dort unter die Gleise verlegt.

Ein Regionalzug fährt an der Baustelle in der Frankfurter Landstraße in Hanau vorbei. Die Straße wird dort unter die Gleise verlegt. Bild © Deutsche Bahn

Die Planung für zwei weitere S-Bahn-Gleise zwischen Frankfurt und Hanau ist auch nach über drei Jahrzehnten nicht abgeschlossen. An einer wichtigen Bahnüberführung wird nun aber gebaut. 2030 soll die Strecke fertig sein.

Die ersten Pläne für zwei zusätzliche Bahngleise zwischen Frankfurt und Hanau stammen aus einer Zeit, als Deutschland noch geteilt, Roland Reagan US-Präsident und Eintracht Frankfurt ein FC-Bayern-Schreck war.

Nun haben tatsächlich wichtige Vorarbeiten für die nordmainische S-Bahn begonnen. An die große Glocke gehängt hat das weder die Deutsche Bahn noch das Verkehrsministerium - vielleicht in Sorge, dass das Projekt doch wieder ausgebremst wird.

In der Frankfurter Landstraße in Hanau können bis 2023 nur Radfahrer und Fußgänger die Bahngleise kreuzen, für Autofahrer ist der Übergang gesperrt. Bild © Deutsche Bahn

Seit einigen Wochen ist die Frankfurter Landstraße in Hanau rund um den ebenerdigen Bahnübergang eine Baustelle. An dessen Stelle soll eine Unterführung treten. "Wir werden die Schranke zurückbauen, die Frankfurter Landstraße tiefer legen und den Eisenbahnverkehr über eine Brücke fahren lassen", erläutert DB-Projektleiterin Belgin Baser. Wenn sich Bahnstrecke und Straße nicht mehr auf demselben Niveau kreuzen, können die Züge schneller fahren.

2023 sollen die Gleisarbeiten beginnen

Drei Jahre lang sollen allein diese Bauarbeiten dauern. Erst danach soll die Bahnstrecke an der Stelle von zwei auf vier Gleise ausgebaut werden - vorausgesetzt, dann liegt ein Planfeststellungsbeschluss für den Hanauer Bauabschnitt vor.

Aktuell sondieren die Bahn und das Regierungspräsidium Darmstadt noch Änderungswünsche. Dabei geht es zum Beispiel um Lärmschutz und Gebäude, die womöglich zugunsten der nordmainischen S-Bahn abgerissen werden müssen.

Die geplante nordmainische S-Bahn von Frankfurt nach Hanau Bild © hessenschau.de (Grafik: Peter Gerbig)

Obwohl die bestehenden Gleise mit S-Bahn-, Regional-, Fern- und Güterverkehr beinahe überlastet sind, ist die 1985 angestoßene Planung noch zu keinem Ende gekommen. Immerhin ist inzwischen die Finanzierung des 1,3 Milliarden teuren Projekts gesichert.

Das Planfeststellungsverfahren läuft seit 2014. Erst im September endete eine weitere Runde für Planänderungswünsche in den Bauabschnitten Frankfurt und Maintal (Main-Kinzig). Die Deutsche Bahn gibt aktuell 2030 als das Jahr an, in dem die ersten S-Bahnen auf der nordmainischen Strecke fahren könnten.

Seit 2018 höchste Dringlichkeit

Dann wären Regional- und Fernverkehr östlich von Frankfurt besser voneinander getrennt, hielten langsame Züge nicht mehr die schnelleren auf, wäre der Eisenbahnknoten Frankfurt/Rhein-Main ein Stückchen weniger Nadelöhr für den bundesweiten Bahnverkehr. Zu Hauptverkehrszeiten werden, so die Planung, S-Bahnen viermal in der Stunde zwischen Frankfurt und Hanau pendeln, doppelt so oft wie heute.

In ihrer bundesdeutschen Bedeutung als Teil des Ausbaus des zentralen Eisenbahnknotens rund um Frankfurt liegt der Grund dafür, dass das Bundesverkehrsministerium die nordmainische S-Bahn vor zwei Jahren in ihrer Dringlichkeit hochstufte und das nötige Geld zusicherte. Dass das Verkehrsministerium in Wiesbaden seit 2014 vom Grünen Tarek Al-Wazir geführt wird und nicht mehr wie zuvor meist von eher autoaffinen CDU- oder FDP-Politikern, gab dem Projekt ebenfalls Schub - auch wenn es nur langsam vorankommt.

Weitere Informationen Ausbau Eisenbahnknoten Frankfurt im Bundesverkehrswegeplan 2030 Ausbau der Gleise zwischen Frankfurt-Stadion und Neu-Isenburg-Zeppelinheim (Offenbach)

Nordmainische S-Bahn

Fernbahntunnel für Fernzüge von Offenbach bis zur Niederräder Mainbrücke in Frankfurt

Ausbau für Güterzüge in Darmstadt-Kranichstein und in Mainaschaff im Landkreis Aschaffenburg (Bayern) Ende der weiteren Informationen

