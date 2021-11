Beim Tourismustag in Wiesbaden sind die Preisträger des "Typisch Hessisch Award" gekürt worden.

Platz eins ging an die Frankfurter Tourismus+Congress GmbH für ihren inklusiven Pilgerweg. Auf Platz zwei folgt die Rüdesheimer Smartphone-Tour "Walk like a local". Platz drei ging an die Grimmwald Tiny Haus GbR aus Edermünde für ihr mobiles Ferienhaus aus nordhessischen Hölzern.

Die Auszeichnung hieß bislang hessischer Tourismuspreis und ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.