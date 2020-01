Frankfurt wird die kommende IAA nicht ausrichten. Das sagte der Wirtschaftsdezernent der Stadt dem hr.

Anders als zunächst von Medien wie der FAZ berichtet, gehört Frankfurt nicht zum engeren Kreis der Städte, die die Internationale Automobilausstellung 2021 ausrichten könnten. Der Frankfurter Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) sagte dem hr am Mittwoch, dass die Stadt nicht mehr im Rennen sei.

Welche Städte in der engeren Auswahl für die kommende IAA sind, wollte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am späten Nachmittag bekannt geben. Die Konkurrenz war groß: Zu Frankfurts Mitbewerbern gehörten Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Stuttgart und München.

Die IAA fand seit Jahren in Frankfurt statt, zuletzt hatte es aber Proteste und Kritik an der Form gegeben. Zur IAA im September 2019 kamen nur noch 560.000 Besucher. Der Vertrag mit der Stadt Frankfurt lief im vergangenen Jahr aus.

Messekonzept soll überarbeitet werden

Der VDA hatte wegen sinkender Aussteller- und Besucherzahlen schon vor der IAA im vergangenen Jahr angekündigt, das Messekonzept grundlegend zu überarbeiten und dann auch zu entscheiden, wo die Veranstaltung künftig stattfinden soll.

In Zukunft soll bei der Schau nicht mehr die Ausstellung von Auto-Modellen in Messehallen im Mittelpunkt stehen. Stattdessen sollen mehr Veranstaltungen zu Mobilität in der Innenstadt angeboten werden, um mehr Publikum zu erreichen.

