Bildergalerie

1/4 | Tim Finke (links, Leiter der Abgasanlagenfertigung) und Florian Eimer (Projektleiter für Batteriewannen) Tim Finke: "Für die Menschen ist es etwas Besonderes, sich gedanklich zu transformieren. Alle sind neugierig auf die neue Welt der E-Mobilität. Dabei ist allen bewusst, dass die alten Abgassysteme und die Verbrennungsmotoren der Vergangenheit angehören. Wir gucken in die Zukunft, und müssen uns alle ein Stück weit daran gewöhnen, dass wir hier auch neue Tätigkeiten machen."



Florian Eimer: "Es ist ein bisschen so, wie wenn man schon immer von einem Drei-Meter-Brett runterspringen wollte. Man steht oben an der Kante und sagt: 'Oh Gott, was wird jetzt passieren?' Wenn man sich getraut hat, springt man ein zweites oder drittes Mal runter. Dann nimmt man noch einen Kumpel mit, der hinterherspringt und damit seine Motivation in die neuen Themen einbringt." Bild © hr/Stefanie Küster