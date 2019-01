Warnstreik am Frankfurter Flughafen am Dienstag

Flugreisende in Frankfurt müssen sich am kommenden Dienstag auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal am Frankfurter Flughafen zum Warnstreik aufgerufen.

Das Sicherheitspersonal soll von 2.00 Uhr morgens bis 20.00 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte Verdi am Freitag in Berlin mit. Es sei außerdem nicht auszuschließen, dass weitere Flughäfen in den Warnstreik einbezogen werden.

Erst am Donnerstag waren wegen des Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den drei Flughäfen Köln-Bonn, Düsseldorf und Stuttgart mehr als 600 Flüge gestrichen worden. Zehntausende Passagiere waren betroffen. Am Montag hatte das Sicherheitspersonal an den beiden Berliner Flughäfen die Arbeit niedergelegt.

Verdi fordert höhere Löhne

Der erneute Streikaufruf sei notwendig geworden, weil der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) nicht auf das "starke Signal" der Beschäftigten durch die bisherigen Warnstreiks mit einem verhandlungsfähigen Angebot reagiert habe, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Benjamin Roscher.

Verdi fordert bundesweit eine Erhöhung des Stundenlohns im Kontrollbereich auf 20 Euro. Die Arbeitgeber lehnen das als zu hoch ab, sie bieten derzeit zwischen zwei und 6,4 Prozent Erhöhung pro Jahr. Beide Seiten wollen am 23. Januar weiter verhandeln. Vier bisherige Tarifrunden waren ergebnislos geblieben.

Sendung: hr-iNFO, 11.01.2019, 12:00 Uhr