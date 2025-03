Verdi kündigt Warnstreik am Frankfurter Flughafen an

Die Gewerkschaft Verdi hat weitere Streiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Am Montag trifft es den Frankfurter Flughafen. Es drohen Flugausfälle.

Im Tarifstreit von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag vor der nächsten Verhandlungsrunde Mitte März weitere Warnstreiks bekanntgegeben. Am Montag sollen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste am Flughafen Frankfurt ganztägig die Arbeit niederlegen. Davon betroffen ist unter anderen auch die Flughafenfeuerwehr.

Warnstreiks in Kliniken und Kitas

Der Flughafen München war bei einem Verdi-Streik am Freitag vergangener Woche weitgehend lahmgelegt worden. Warnstreiks gab es auch am Hamburger Flughafen - dort konnte der Flugverkehr aber mit Ausnahme der Verbindung nach München uneingeschränkt aufrecht erhalten bleiben.

Die Warnstreikwelle hatte am Donnerstag kommunale Krankenhäuser und Pflegeheime getroffen. In Hessen waren zahlreiche Einrichtungen betroffen. Am heutigen Freitag ist das Personal in Kitas und Sozialeinrichtungen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Hintergrund der Ausstände ist der aktuelle Tarifkonflikt für Beschäftigte bei Bund und Kommunen, wo es bislang zwei ergebnislose Entgeltrunden gab. Verdi wirft den Arbeitgebern vor, noch kein Angebot vorgelegt zu haben, das den Forderungen der Beschäftigten gerecht werde.

Verdi fordert acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Außerdem verlangt die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen soll am 14. März in Potsdam stattfinden.