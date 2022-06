Warnstreik am UKGM am Donnerstag

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Uniklinikums Gießen-Marburg (UKGM) für Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen.

An diesem Tag komme der Aufsichtsrat des UKGM in Gießen zusammen, teilte Verdi am Montag mit. "Angesichts der Geschäftspolitik des Rhön-Konzerns in vielen anderen Krankenhäusern sind wir sehr besorgt und rechnen mit dem Versuch, unser Klinikum zu zerschlagen und verschiedene Abteilungen auszugliedern", sagte ein Gewerkschaftssprecher. Eine "noch rigorosere Sparpolitik" müsse abgewendet werden, teilte Verdi mit.