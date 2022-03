Warnstreiks am Frankfurter Flughafen

Fraport rechnet mit "massiven Einschränkungen" am Frankfurter Flughafen

Wer am Dienstag vom Frankfurter Flughafen abfliegen möchte, sollte sich eine Alternative überlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der Flughafenbetreiber Fraport rät Fluggästen erst gar nicht anzureisen.

Im Tarifkonflikt der Flughafen-Sicherheitsbranche ruft die Gewerkschaft Verdi zu einem nahezu flächendeckenden Warnstreik auf. Am Dienstag sollen am Flughafen Frankfurt die Kontrolleure den ganzen Tag die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Verdi Hessen am Montag mitteilte.

Auch in den Flughäfen Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn soll am Dienstag gestreikt werden. Der Streik beginnt laut Verdi um 2 Uhr morgens und endet in den meisten Bereichen um 23 Uhr.

Massive Einschränkungen im Flugbetrieb erwartet

Für Dienstag waren nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport in Frankfurt rund 750 Flugbewegungen mit rund 80.000 Passagieren geplant. Wie viele konkret davon betroffen sein würden, konnte das Unternehmen nicht sagen. Man gehe jedoch von "massiven Einschränkungen" im Flugbetrieb aus, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Alle Passagiere, die ihre Reise an diesem Tag in Frankfurt beginnen möchten, werden gebeten, nicht zum Flughafen zu kommen. Die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs werden nach Angaben von Fraport geschlossen sein. Ein Zustieg zu Flügen ab Frankfurt sei damit nicht möglich. Für weitere Informationen sollen sich Fluggäste an ihre Airline oder ihren Reiseveranstalter wenden.

"Völlig unverhältnismäßig"

Fluggäste, die am Flughafen Frankfurt lediglich umsteigen wollen, bleiben laut Fraport von den Streikmaßnahmen weitgehend unberührt. Es könne jedoch auch hier zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen kommen.

"Den Luftverkehr innerhalb kürzester Zeit in ganz Deutschland wieder gravierend zu stören, ist völlig unverhältnismäßig", kritisierte ein Fraport-Sprecher. "Wir appellieren an die Tarifpartner in Verhandlungen eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten."

Zweiter Warnstreik in zwei Wochen

In der vergangenen Woche waren die ebenfalls von Warnstreiks begleiteten Tarifgespräche ohne Ergebnis geblieben. In Frankfurt wurden dabei 130 der 818 geplanten Flügen annulliert. Viele Fluggäste reisten nach entsprechenden Warnungen gar nicht erst an.

Ein erneuter Verhandlungstermin ist für Donnerstag vereinbart. Verdi fordert unter anderem, den Stundenlohn für die Luftsicherheitsdienste um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen sowie die Löhne regional anzugleichen.