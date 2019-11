Busfahrer haben sich am frühen morgen beim Streik an ihren im zentralen Offenbacher Busdepot gebliebenen Fahrzeugen aufgestellt.

Ein Warnstreik bei den privaten Omnibusunternehmen hat den Busverkehr in Hessen vielerorts am Freitag zum Erliegen gebracht. Hier erfahren Sie, welche Busse bis zum späten Abend betroffen sind.

Hessenweit beteiligten sich am Freitag rund 3.000 Busfahrer an dem ganztägigen Ausstand, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. "Es waren noch mehr als das letzte Mal", teilte Streikleiter Jochen Koppel mit. Demnach blieben in den großen hessischen Städten Hanau, Gießen, Darmstadt, Offenbach, Kassel und Frankfurt die Busse im Depot.

Bereits mit Beginn der Frühschicht um 3.10 Uhr waren Busfahrer an verschiedenen Orten in Hessen in den Ausstand getreten. Verdi-Angaben zufolge fuhren gegen 4 Uhr unter anderem in Offenbach und in Bad Vilbel keine Busse. Ebenso standen Fahrgäste im Landkreis und in der Stadt Fulda, Bad Hersfeld sowie Weiterstadt teils vergeblich an der Bushaltestelle.

In einigen Landkreisen wie etwa dem Lahn-Dill-Kreis und dem Odenwaldkreis lief der Busverkehr dagegen nach Angaben des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) weitgehend regulär.

S- und U-Bahnen in Frankfurt fahren

In Offenbach und Frankfurt hatten sich Busfahrer an den Betriebshöfen versammelt und an den Eingangstoren Streik-Fahnen gehisst. "Die Kollegen sind entschlossen, denn sie fühlen sich verschaukelt", erklärte Koppel. Von den Arbeitgebern werde nun ein "ernstzunehmendes Angebot" erwartet. "Wenn sie nicht nachbessern, wird es mit Sicherheit weitere Streiks geben", mahnte der Streikführer.

Vor allem in den größeren Städten hatten sich Verkehrsbetriebe auf die Warnstreiks eingestellt. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft Traffiq rief Fahrgäste auf, sich vor Fahrten über ihre Verbindungen zu informieren. In Frankfurt wurden von 64 Buslinien 57 Verbindungen laut Traffiq bestreikt. S- und U-Bahnen sowie Regionalzüge und Straßenbahnen fuhren demnach aber planmäßig.

Forderung nach mehr Geld und Urlaub

Die privaten Busunternehmer hatten zuletzt angeboten, den Stundenlohn bei einer Laufzeit von vier Jahren schrittweise von 13,50 Euro auf 15,10 Euro anzuheben. Das entspricht rund zwölf Prozent mehr Lohn. Verdi fordert dagegen eine Anhebung des Stundenlohns auf 16,60 Euro und mehr Urlaubstage.

Welche Linien sind betroffen?

Betroffen sind Betriebe in ganz Hessen - vom Kreis Kassel, Melsungen, Rotenburg, Korbach, Homberg/Efze, Gudensberg über Gießen und Fulda, Gelnhausen, Erlensee, Hanau, Maintal, Offenbach, Bad Vilbel, Hofheim, Frankfurt und Darmstadt. Dort wird es den ganzen Tag über Ausfälle und Totalausfälle im Busverkehr geben. Weitgehend ohne Probleme sollte der Busverkehr in der Stadt Kassel, in Wiesbaden und Marburg funktionieren.

Nach Angaben des Rhein-Main-Verbunds (RMV) und des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) sind im Einzelnen die folgenden Linien betroffen, sofern die Gewerkschaft Verdi ihre Streikpläne übermittelte.

Stadtbus Bad Hersfeld

Buslinie Schenklengsfeld-Heringen

alle Stadtbuslinien in Darmstadt

HEAG mobiBus AIR, F, FU, H, K, KU, L, N, NE, O, R, WE1, WE2, WE3, WE4

Buslinien der DB Regio Bus 672, 673, 674, 679, X74, X78 - hier höchstens einzelne Fahrten

noch keine Informationen zu Buslinien der BRH viaBus 662, 751, n71

alle 64 Frankfurter Buslinien

voraussichtlich auch die Busse des Nachtverkehrs

regionale Buslinie X17

Busse des Schienenersatzverkehrs für die U-Bahn-Linie U3 und die Straßenbahnlinien 14 und 16 mit geringen Einschränkungen

Klein- und Midibus-Linien 35, 45, 47, 48, 57, 81, 82

keine konkreten Angaben der RhönEnergie Bus GmbH, jedoch sollten sich Fahrgäste auf spürbare Einschränkungen einstellen

Stadtwerke Gießen warnen vor Einschränkungen auf den MitBus-Linien 1, 2, 3/13, 5/15, 7, 10, 12, 800, 801, 802

Linien der HEAG mobiBus AIR, F, FU, H, K, KU, L, N, NE, O, R, WE1, WE2, WE3, WE4

Linien 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 87 der Firma Sippel

Stadtbuslinien in Bad Homburg ganz oder teilweise betroffen

alle Stadtbusse und Schulfahrten in Oberursel

Buslinien in Niestetal, Staufenberg, Lohfelden, Söhrewald, Baunatal, Schauenburg sowie im Wolfhager Land ganz oder teilweise betroffen

Buslinien MKK-61, MKK-62, MKK-63, MKK-64, MKK-65, MKK-69, MKK-71, MKK-72, MKK-73, MKK-74, MKK-76, MKK-80, MKK-81, MKK-82, MKK-83 des Regionalverkehrs Main-Kinzig

Buslinien MKK-22, MKK-23, MKK-24, MKK-25 des Stadtverkehrs Maintal

Buslinien MKK-90, MKK-91, MKK-92, MKK-93, MKK-94, MKK-95, MKK-96, MKK-97, MKK-98, MKK-99 der Rhön Energie/Verkehrsgesellschaft Fulda voraussichtlich ganz oder teilweise

voraussichtlich die Stadtbuslinien 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 der Hanauer Straßenbahn GmbH sowie die Schulbusse

regionale Buslinie X17

bei den Linien 262 und X26 nur einzelne Fahrten

transdev-Linien 263, 803, 804, 805, 811, 814, 815, 816, 826

BVH-Linien 252, 810, 810A, 812, 813

zum Streik aufgerufen sind die Busfahrer der Firma Sippel

alle neun Stadtbuslinien in Offenbach 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 120

alle Schulbusse in Offenbach

regionale Buslinie X17 im Kreis Offenbach

Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) rechnet mit Fahrtausfällen auf den Buslinien FB-40, FB-41, FB-42, FB-43, FB-44, FB-45 im Bereich Altenstadt/Büdingen

Stadtwerke Bad Vilbel gehen von Warnstreiks auf den Linien S60, S64, 60, 61, 62, 63, 64

Diese Liste wird gegebenenfalls aktualisiert.

